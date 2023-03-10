فوز سلة الوصل والشارقة في ذهاب ربع نهائي الدوري

المصدر: (الشارقة ـ ياسر قاسم)

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حقق فريقا الوصل والشارقة الفوز في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، حيث نجح الوصل في الفوز على ضيفه البطائح بنتيجة 93 ـ 82 في المباراة التي أقيمت بصالة نادي الوصل، فيما فاز الشارقة في ملعبه أيضاً على الوحدة 93 - 66 تقام جولة الإياب الأحد، حيث تُلعب منافسات هذه المرحلة بنظام «بست أوف 3».

وتقام بطولة الدوري هذا الموسم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين، وبعد تحديد المراكز من الأول إلى السابع، تأهل الفريقان الأول والثاني «شباب الأهلي والنصر» مباشرة إلى نصف النهائي، بينما تلعب باقي الفرق «الدور ربع النهائي» وسيتم تحديد موعد إقامة الدورين نصف نهائي والنهائي لاحقاً، وفقاً لأجندة ارتباط منتخب السلة المشارك في الأدوار النهائية المؤهلة لكأس آسيا لرجال كرة السلة، ويشارك في هذه النسخة 7 أندية هي: الشارقة، شباب الأهلي، الوصل، النصر، البطائح، الوحدة والظفرة.

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