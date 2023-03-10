ذهاب نهائي «دوري طائرة السيدات» غداً

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي الشارقة الرياضي للمرأة وضيفه الوصل مساء الغد، في مباراة ذهاب الدور النهائي من بطولة الدوري العام للسيدات للكرة الطائرة، والذي يقيمه الاتحاد الإماراتي للعبة.

ومن المقرر أن يستضيف الوصل، لقاء إياب الدور النهائي يوم 17 الجاري، وفي حالة تبادل الفريقان الفوز، ستقام مباراة فاصلة يوم 21 من الشهر الجاري، في صالة نادي عجمان.

وكان الفريقان، قد تأهلا إلى الدور النهائي، بعد فوز الوصل على فريق الجامعة الأمريكية 3 - 1، والشارقة الرياضي للمرأة على فريق فهود زعبيل 3 - 0، في مباراتي الدور نصف النهائي من دوري الكرة الطائرة للسيدات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز