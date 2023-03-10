«دولي المواي تاي» يُشيد بدعم منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الاتحاد الدولي للمواي تاي أن النقلة النوعية والتقدم الكبير الذي تشهده اللعبة على المستوى العالمي، تحقق بفضل دعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ورعايته المتواصلة للبرامج والخطط والمبادرات وكافة المسابقات التي تقام على الصعيد الدولي والقاري والعربي.

وأشار الاتحاد الدولي للعبة إلى أن دور سموه الريادي أسهم في تجسيد إنجازات مهمة ونجاحات مميزة لم تقتصر فقط على الإمارات بل امتدت لتشمل أسرة المواي التاي الدولية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد العربي للمواي تاي بمناسبة إسدال الستار على منافسات البطولة العربية، بحضور عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينغ وستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، بجانب رؤساء الاتحادات والوفود العربية، بالإضافة لجميع الوفود والمنتخبات العربية التي شاركت في البطولة.

وأهدى الاتحاد الدولي للمواي تاي درعاً تذكارية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تقديراً وعرفاناً من أسرة المواي تاي العالمية لما يقدمه سموه من رعاية ودعم كبيرين للمبادرات التنموية على الصعيد الدولي للعبة ومسيرة تفوقها، وتسلمها نيابة عن سموه عبدالله سعيد النيادي. وفي ختام الأمسية توجه عبدالله سعيد النيادي بالشكر والتقدير لكافة الوفود والمنتخبات التي شاركت في البطولة العربية للمواي تاي، وتمنى للجميع مواصلة طريق النجاحات والإنجازات.

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