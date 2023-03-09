طرح عدد أكبر من تذاكر أولمبياد 2024 في المرحلة الثانية من البيع

المصدر: وكالات

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قال منظمو أولمبياد باريس 2024 إن الطلب على تذاكر حضور المنافسات فاق التوقعات وإن التذاكر المتاحة في المرحلة الثانية من المبيعات ستفوق الخطط الأولية.

وقال المنظمون إن 3.25 مليون تذكرة بيعت في المرحلة الأولى بعدما كان المستهدف بيع ثلاثة ملايين تذكرة.

وفي المرحلة الثانية، سيطرح المنظمون 1.5 مليون تذكرة لحضور المنافسات التي تشهد إقبالا جماهيريا للبيع في مايو آيار المقبل بدلا من 750 ألف.

وكانت التذاكر متاحة عبر الانترنت من خلال منصة واحدة في وقت سابق هذا العام بعد القرعة، لكن مستخدمين قالوا إنهم واجهوا صعوبة في العثور على أرخص المقاعد - بسعر 24 يورو (25 دولار) - حيث كان النظام قائما على أساس خدمة العملاء الذين فازوا في القرعة أولا.

وقال توني استانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس "تساعدنا التذاكر في تمويل الأولمبياد. لكننا أيضا نريد أن تكون المدرجات ممتلئة وأن تكون الأجواء رائعة. تريد الجماهير تذاكر بأسعار معقولة، لكن علينا تحقيق التوازن".

وضمن المرحلة الثانية، ستطرح 70 ألف تذكرة لحضور حفل افتتاح الأولمبياد في 26 يوليو المقبل. وتختتم الأولمبياد في 11 أغسطس.

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