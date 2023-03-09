غداً.. افتتاح معرض "كاستم شو" بإكسبو دبي بمشاركة 70 مؤسسة متخصصة

المصدر: وام

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تنطلق غداً الدورة الثامنة من معرض "كاستم شو- الإمارات 2023"، الوجهة الأكبر لمحبي السيارات والدراجات المعدلة في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، بمدينة اكسبو دبي لمدة 3 أيام متتالية.

وأكملت اللجنة المنظمة للدورة الثامنة كافة التجهيزات لانطلاقة هذا الحدث الكبير واستقبال المئات من محبي هذه الرياضة في مقره الجديد بمدينة اكسبو دبي.

وأعلن جمال صالح بن لاحج، رئيس مجلس إدارة (كاستم إيفنتس)، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، عن مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمصانع والورش المتخصصة في تعديل السيارات والدراجات من داخل الدولة وخارجها.

وقال: "المعرض سيستقطب ما يزيد على 70 مؤسسة متخصصة تعرض أهم وأحدث ابتكاراتها في هذا المجال من داخل الدولة وخارجها، حيث تسجل الدورة الحالية حضورا متميزا من مشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا ولاتفيا وأوكرانيا والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي".

وأوضح: "النسخة الجديدة ستكون استثنائية في كل شيء لأنها تقام في إكسبو دبي، كما يتزامن الحدث مع توجيهات القيادة الرشيدة بإعلان 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار "اليوم للغد" حيث يدعم المعرض الممارسة الصحيحة وفق المعايير لمستقبل واعد لشريحة مهمة من شرائح المجتمع".

وأشار إلى أنه تقديرا لدور المرأة وتثمينا لجهودها، وبالتزامن مع يوم المرأة العالمي، خصصت اللجنة المنظمة للمعرض فرصة للعنصر النسائي في الإمارات للمشاركة في مجال الابتكار والتعديل حيث ستشارك المؤثرة هدى المطروشي في إثراء الفعاليات المرتقبة.

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