الصفا السعودي يتعادل مع الشارقة في انطلاق خليجية اليد

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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خرج فريق كرة اليد بنادي الشارقة بنهاية مباراته مع فريق الصفا السعودي بالتعادل الإيجابي 24/24 في بداية مشواره في البطولة الخليجية 39 للأندية أبطال الكؤوس، المقامة على أرض صالة مدينة خليفة الرياضية، والتي تحتضن منافسات البطولة، ويستضيفها نادي النجمة البحريني وتستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري، وتشهد مشاركة 8 أندية خليجية تم توزيعها لمجموعتين في منافسات الدور الأول للبطولة.

وجاء تعادل الشارقة رغم تأخره في نهاية الشوط الأول 8 - 12، ورغم استمرارية الصفا بالتقدم حتى الدقيقة العشرين من الشوط الثاني إلا أن الشارقة عاد للمباراة وأدرك التعادل أكثر من مرة والتقدم 24 /23، ليخطف الصفا هدف التعادل مع صافرة النهاية 24/24.

ويلعب الشارقة مباراته الثانية ضمن مجموعته الثانية في السادسة مساء الغد مع فريق الكويت الكويتي، ويختتم مشواره بالدور الأول للبطولة يوم الاثنين بمواجهة فريق الأهلي البحرين.

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