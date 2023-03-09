الفجيرة تستضيف «تحدي اللياقة البدنية»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف الفجيرة يومي السبت والأحد المقبلين، منافسات النسخة الأولى من بطولة تحدي اللياقة البدنية، والتي تشرف عليها لجنة اللياقة البدنية باتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتقام المنافسات في نادي التنس في الفجيرة، بمشاركة كبيرة لأفضل اللاعبين من المواطنين والمقيمين والوافدين. ووصف الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، البطولة بالمهمة لنشر ثقافة ممارسة رياضة اللياقة البدنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز