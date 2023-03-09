العروبة بطل دوري سيدات «الطاولة»

المصدر: (دبي - البيان)

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توج العروبة بدرع الدوري للسيدات لموسم 2022- 2023 للمرة الرابعة، بعد حصوله على المركز الأول، متفوقاً على أكاديمية الشارقة، صاحب المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضة المرأة، الذي حصل على المركز الثالث، وأقيمت المنافسات بداية من أكتوبر الماضي، لتنتهي في مارس الحالي، بمشاركة 6 فرق، بإجمالي عدد لاعبات 39 لاعبة.

وفازت أكاديمية أبوظبي بالمركز الأول لدوري الناشئات تحت 15 سنة، وحل العروبة ثانياً، وأكاديمية الشارقة المركز الثالث، وشاركت 9 فرق في دوري الناشئات، بإجمالي عدد لاعبات 41 لاعبة.

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