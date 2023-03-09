مشاركة عالمية في فزاع للغوص الحر «الحياري»

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق السبت النسخة الـ 16 لبطولة فزاع للغوص الحر (الحياري)، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتقام لأول مرة في «ديب دايف دبي» أعمق حوض سباحة في العالم، بمشاركة محلية وخليجية وعالمية من نخبة المتخصصين في هذا النوع من الرياضة ذات التحدي الكبير.

تميز

وتتميز بطولة فزاع للغوص الحر (الحياري)، بمشاركة نخبة من المتخصصين في هذا النوع من الرياضات المشابه لتراث الآباء والأجداد بالغوص في البحار سابقاً، حيث تستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين من داخل الدولة ومن مختلف دول العالم الذين يحضرون إلى الدولة خصيصاً من أجل هذا الحدث الأبرز من نوعه في المنطقة.

ونجح الصربي برانكو في تخطي حاجز الـ 8 دقائق في النسخة الماضية ليتوج بطلاً للفئة المفتوحة، فيما حقق الكويتي حسن الشراح المركز الأول في فئة المواطنين والخليجيين، بزمن تخطى الـ 6 دقائق، وفاز سهيل المرزوقي بالمركز الأول للناشئين بزمن قارب الثلاث دقائق.

وأعرب حمد الرحومي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن تطلعه أن يقدم الحدث نسخة أخرى استثنائية في الموقع الجديد الذي تم اختياره ليقدم تحدياً جديداً للمشاركين، وقال: مرت بطولة الغوص الحر بمحطات حافلة على مدار سنواتها الطويلة، بداية من إقامتها في البحر، ثم في مجمع حمدان الرياضي من أجل توفير الظروف نفسها لكل المشاركين في المسبح، وحالياً في «ديب دايف دبي»، إحدى الوجهات الرياضية والسياحية البارزة في دبي والعالم، حيث يتم توفير فرق طبية وإنقاذ وتطبيق أعلى معايير السلامة لكل المشاركين كأولوية قصوى خلال المنافسات.

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