"أبوظبي للدراجات" يطلق مبادرة ترويجية تشمل باقات رحلات للرياضيين إلى الإمارات

المصدر: البيان

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أعلن "نادي أبوظبي للدراجات" إطلاق مبادرة تستهدف جذب السياح الرياضيين وعوائلهم من جميع دول العالم، وبالأخص استقطاب ممارسي رياضة ركوب الدراجات الهوائية، بغرض تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية للدراجات الهوائية خاصة بعد حصولها على لقب "مدينة الدراجات الهوائية" من الاتحاد الدولي، والتعريف بالمسارات والمرافق الرياضية المتطورة التي تمتلكها الدولة، والأماكن السياحية والترفيهية والضيافة التي تتفرد بها، بما يرسخ جهود النادي في دعم مجالات تشجيع السياحة الرياضية.

ووقع "نادي أبوظبي للدراجات" مذكرة تفاهم مع شركة "ولفر" الأوروبية الرائدة في مجال السياحة الرياضية والمتخصصة في مجال الدارجات الهوائية، لتقديم باقات رحلات وبرامج لجذب الرياضيين والابطال العالميين من مختلفة دول العالم إلى دولة الإمارات.

وقال سعادة مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة "نادي أبوظبي للدراجات الهوائية"، أن الرياضة تحولت إلى صناعة وتجارة، واقتحمت عالم الاقتصاد من أوسع الأبواب، بعد أن تبدلت الأدوار، فأصبحت الفعاليات والبطولات الرياضية "مهرجانات ومناسبات" فيها من الترفيه والمتعة ما يجذب المشجع والمتابع من داخل وخارج الدولة، حتى تشكل مفهوم "السياحة الرياضية" التي تعد ثروة حقيقية في العديد من دول العالم التي استثمرت في الرياضة، ومكنت اقتصادها بطرق مبتكرة من جذب الزوار إلى ملاعبها وبطولاتها والفعاليات الرياضية الترفيهية.

وأضاف: بأن الاتفاقية، تأتي انطلاق من حرص النادي ومجلس أبوظبي الرياضي على استقطاب الرياضيين ومحبي ممارسة رياضة ركوب الدراجات واستضافتهم برفقة أفراد اسرهم في دولة الإمارات، بما يسهم في تنشيط الحياة السياحية بصفة عامة من خلال الرياضيين، فضلاً عن التعريف بجمالية المدن التي تستضيف هذه التظاهرات.

وأضاف النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي ابوظبي للدراجات: بأن قيادتنا الرشيدة تدرك أهمية الرياضة ودورها المحوري في الصحة العامة وتقريب الشعوب، كما تعتبر الرياضة ركيزة أساسية للقطاع السياحي من خلال السياحة الرياضية التي شهدت نمواً لافتاً على مدى السنوات الماضية، من خلال استضافة كبرى الفعاليات العالمية، وذلك تتويجاً لاستراتيجية واضحة للمكانة التي نطمح الوصول إليها.

وتابع : اليوم، نفخر بالمرافق والمعالم الرياضية التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية، ومثال على ذلك مسارات ومضامير الدرجات سواء المستوية أو الجبلية، والتي تعد من بين الأفضل على مستوى العالم من حيث مطابقتها لكافة مواصفات الأمن والسلامة، فضلاً عن مرورها بمواقع ومناطق سياحية مختلفة، تسهم في تعريف ممارسي هذه الرياضة بالتطور العمراني الكبير الذي وصلت إليه الدولة.

وقد ثمن طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، اهتمام "نادي أبوظبي للدراجات" وشركة "ويلفر" بتوقيع هذه المذكرة التي ستساهم في تطوير وتعزيز جهود دعم مجالات السياح الرياضية في الدولة، مؤكداً ثقته الكبيرة بأن الطرفين سوف يسخران كل إمكانياتهما لتفعيل بنود مذكرة التفاهم بما يخدم رسالة ورؤية الجانبين.

وقال: "أن "نادي أبوظبي للدراجات" هو مؤسسة وطنية رياضية تهدف إلى دعم احتياجات التنمية الوطنية وتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لدورها المهم في تعزيز صحة المجتمع، لافتاً إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن سعي الطرفين لفتح افاق جديدة في مجالات السياحة الرياضية فيما بينهما.

ومن جانبه أعرب ويلفر كلايف مارشال الرئيس التنفيذي لشركة "ويلفر" عن اعتزازه بالاتفاقية المبرمة بين "نادي أبوظبي للدراجات" وشركة "ويلفر"، مثمناً الجهود البنّاءة التي يقوم بها النادي في تقـديم خـدمـات وبرامج لتوسيع شريحة ممارسي رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وضمان ممارستها في بيئة ومسارات آمنة، الأمر الذي جعل من النادي يتبوءا مكانة مرموقة ومتقدمة على مستوى المنطقة، وينال اشادة جميع المؤسسات والشركات العالمية التي تحرص على خلق شراكات مع النادي ومن بينها شركة "ويلفر".

وقال : أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كوجهة للسياحة على المستويين الإقليمي والدولي، بما تمتلكه من مقومات وعناصر جذب تميزها عن باقي مدن العالم، مدعومة ببنية تحتية حديثة ومرافق رياضية مصممة وفق أعلى المعايير الدولية، تعد الأكثر أماناً في العالم، جعلت من الإمارات خياراً مثالياً للسياح، والموطن الثاني للعديد من نجوم الرياضة العالمية.

وأضاف : تعتبر الأحداث والبطولات الرياضية إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في نمو قطاع السياحة في الإمارات، حيث نجحت عبر استضافتها لأبرز الأحداث الرياضية العالمية، في استقطاب نخبة من أبرز نجوم العالم ضمن طيف واسع من الرياضات وآلاف المشجعين المهتمين بتلك الرياضات، وتأتي رياضة ركوب الدراجات في مقدمة الرياضات التي تشهد نمواً كبيراً في دولة الإمارات لما تمتلكه من جودة طرق لا مثيل لها، والطقس رائع وكرم ضيافة من قبل القائمين عليها.

كما تنص الاتفاقية على منح شركة "ويلفر وورلد" الحق بتخصيص نافذه على موقع "نادي أبوظبي للدراجات" وتطبيقه للأجهزة الذكية، تتيح لكافة أفراد المجتمع بالدولة، إمكانية الحصول على عروض ترويجية خاصة برحلات ركوب الدراجات في مختلف دول العالم، وبأسعار تفضيلية مخفضة.

وفي هذا الشأن أوضح ويلفر كلايف، بأن الاتفاقية سيكون لها دور في منح أعضاء "نادي أبوظبي للدراجات" ومحبى وممارسي هذه الرياضة، فرصة زيارة ابرز المعالم السياحية التي تتميز بها القارة الأوروبية، واختبار قدراتها في مختلف البيئات والتضاريس، بالإضافة إلى عقد وتنظيم معسكرات تدريبية للفرق الرياضية، لرفع جاهزية أفرادها واستعداداتهم لموسم المسابقات الرياضية.

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