هزاع بن زايد يستقبل منتخب الإمارات لقفز الحواجز و يهنئه بالتأهل لأولمبياد باريس

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في قصر الشراع بأبوظبي، منتخب الإمارات لقفز الحواجز، وذلك بحضور الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات.

وهنأ سموه المنتخب الوطني على هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، باريس 2024، بعد أن تمكن من الحصول على المركز الثاني في مجموعته بالمنافسات التأهيلية، التي أقيمت في "الشقب" بالعاصمة القطرية الدوحة، متمنياً له تحقيق أفضل النتائج في مسابقات الأولمبياد ورفع علم الدولة عالياً في هذا المحفل الرياضي العالمي.

وقال سموه إن هذا التأهل الثمين يعدّ ثمرة للعمل الجماعي الذي بذله اتحاد الفروسية والأندية والطواقم الإدارية والمدربون والفرسان، وعلينا بذل المزيد من الجهود وعدم وضع سقف للطموح أو الاكتفاء بالتأهل، فالقيادة الحكيمة وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو حكام الإمارات، لا تألو جهداً لدعم رياضة الفروسية، شأنها شأن جميع الرياضات، حتى تظل لدولة الإمارات المكانة التي تستحقها في هذا المجال.

بعد ذلك قام سمو الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان، بتوزيع الميداليات والكؤوس على أبطال المنتخب المتأهلين وهم الفريق المتأهل والكادر الفني للمنتخب وكذلك فرسان إسطبلات الشراع واتحاد الفروسية.

ثم أهدى فريق الفرسان درعا تذكارية لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، تقديرا وعرفانا منهم لما قدمه سموه ويقدمه من دعم وتشجيع للارتقاء برياضة الفروسية لأعلى مستوياتها بما يلبي طموح أبناء الوطن وبناته.

و بهذه المناسبة رفعت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان أسمى آيات الشكر و التقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعم سموهم الدائم وتشجيعهم للرياضة والرياضيين وقالت إن "القيادة الحكيمة قدوتنا ومثالنا الأعلى ومنهم تعلمنا الفروسية والشجاعة والإقدام والنجاح، وهو ما يجعل الشباب الإماراتي حريصاً على البقاء في الطليعة وتحقيق الإنجازات في كافة المجالات والمحافل الدولية".

و توجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان كذلك لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وقالت " نستمد من رؤيتها السديدة وبصيرتها الثاقبة القوة والعزيمة على مواصلة التطور والارتقاء برياضة الفروسية إلى مستوى المنافسة وحصد الألقاب العالمية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز