«الدفاع المدني» يحتفي بأبطال الألعاب الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي، أبطال «الدفاع المدني دبي» الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الألعاب الحكومية بنسختها الرابعة للعام 2023. وأشاد المطروشي بالمجهود المتميز لاستحقاقهم الفوز، والذي ينعكس إيجاباً على كل الموظفين في الجانب الرياضي والاهتمام باللياقة البدنية كمطلب أساسي.

وأضاف: يسعدني اليوم أن أحتفي بأبطال الدفاع المدني بدبي في هذه المنافسة التي جمعتنا بروح التحدي والفريق الواحد، كما أتوجه بخالص شكري وامتناني لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على توجيهاته السامية لجميع منتسبي وزارة الداخلية وتحفيزه المستمر على العمل الجماعي والتحلي بروح الفريق الواحد وصولاً للمراكز الأعلى، حيث يؤكد سموه على أهمية المنافسات والبطولات الرياضية وممارسة الرياضة بشكل عام لما لها من دور في تعزيز التقارب بين أفراد المجتمع والاقتداء بهم على مر الأجيال.

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