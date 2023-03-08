ختام ناجح لجولة «بطل الإمارات» للشراع في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح في شواطئ جميرا أول من أمس منافسات الجولة الثالثة من بطولة (بطل الإمارات) للشراع الحديث والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2022 ــ 2023 بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ وبإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وشهدت الجولة مشاركة 5 فرق تمثل أندية بحرية هي أبوظبي للرياضات البحرية والشارقة الدولي للرياضات البحرية والحمرية الثقافي الرياضي ونادي دبي لزوارق الشاطئ - دوسك - وبي آند أو ماريناز، إضافة إلى مشاركة عدد من أبناء الجاليات المقيمة على أرض الإمارات الطيبة.

وشارك في الحدث 77 متسابقاً ومتسابقة من 20 دولة حيث تألق نجوم منتخبنا أبطال الإمارات أمام منافسيهم من اليمن والأردن ومصر والجزائر وبريطانيا وإيطاليا واليونان وألمانيا وفرنسا وروسيا وايرلندا وليتوانيا وهولندا وبولندا والنمسا والهند وبنغلاديش.

وأظهرت مراحل الجولة الثالثة من بطولة (بطل الإمارات) للشراع الحديث تنافساً ساخناً ومستويات رفيعة من خلال 6 مراحل على مدار يومين، حيث تفوق متسابقو ومتسابقات نادي أبوظبي للرياضات البحرية الذين تصدروا الترتيب العام للفرق مع نهاية المنافسات التي شملت 9 فئات برصيد 12 ميدالية ملونة هي 4 ذهبيات وثلاث فضيات وخمس ميداليات برونزية. وقدم أعضاء فريق نادي دبي لزوارق الشاطئ - دوسك - مستويات متميزة منحتهم المركز الثاني في الترتيب العام للميداليات برصيد 10 ميداليات ملونة 3 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات فيما عاد المركز الثالث في الترتيب العام لفريق (بي آند أو ماريناز) الذي حقق ذهبيتين وبرونزية واحدة.

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وخطفت المتسابقة ضحى آل بشر الأضواء في منافسات فئتي ألكا 6 مفتوح وبنات محرزة ذهبيتين، فيما سيطر زملاؤها على المراكز الأولى في منافسات ألكا 4 رجال ونال محمد الزعابي المركز الأول وحل محمد مروان المرزوقي وماجد أحمد في المركزين الثاني والثالث كما سيطر الفريق أيضاً على منافسات الترتيب العام اوبتمست عبر الثلاثي هريستور سيموني (الأول) وسيف الزعابي (الثاني) وماجد آل علي (الثالث).

ونجحت المتسابقة كاميلا القبيسي في إحراز فضية ألكا 4 فتيات بينما نال زميلها أحمد عبدالكريم الحمادي فضية ألكا 6 مفتوح، وحصل خليفة الرميثي على برونزية اوبتمست ناشئين، بينما حقق لاعب نادي أبوظبي حمزة آل علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة ألكا 7 مفتوح.

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وفي منافسات فئتي ألكا 7 ماستر ومفتوح تفوق بطلنا العالمي عادل خالد، العائد من مشاركته الناجحة في بطولة العالم مهدياً فريق (بي آند أو ماريناز) ذهبيتين.

وعقب نهاية البطولة قام أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبدالله محمد العبيدلي الأمين العام وخالد محمد سلطان العويس الشامسي بتتويج الفائزين.

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