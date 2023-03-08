المرزوقي: «تنس دبي» ساهمت بنشر ثقافة اللعبة بشكل مميز

المصدر: (دبي - البيان)

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قال ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس إن بطولات السوق الحرة (دبي للتنس) والتي تستضيفها وتنظمها دبي سنوياً ساهمت بشكل فاعل وكبير في نشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً ورياضة التنس بشكل خاص في الإمارات منذ النسخ الأولى للبطولة.

وأكد أن التعاون المشترك بين اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات للتنس أسفر عن تحقيق مكاسب فنية نوعية، لها دور بتطور التنس في الإمارات، وخصوصاً لدى الأعمار المبكرة منهم عندما يشارك نخبة من الصغار بورش تدريبية ويستمعون لعدد من نصائح اللاعبين الدوليين الذين يشاركون في البطولات.

وأشار المرزوقي الى أن اتحاد التنس وفر فرصاً للاعبين الصغار للمشاركة في الفعاليات ومشاهدة المباريات، لما لذلك من دور مهم في تنمية حب الصغار لرياضة التنس، كما أن ذلك لم يقتصر على لاعبي المنتخبات بل منتسبي الأكاديميات وعدد من طلبة المدارس.

واختتم المرزوقي: ساعد تنظيم هذه البطولة بشكل منتظم في دبي إضافة إلى باقي البطولات في الإمارات على تعرف أبناء المجتمع من المقيمين والوافدين على رياضة التنس وحضهم على ممارستها.

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