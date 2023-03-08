فعاليات رياضية وثقافية في «الملتقى الرمضاني» بالذيد

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أعلن نادي الذيد عن فعاليات رياضية وثقافية متنوعة ضمن الملتقى الرمضاني الرابع الذي ينظمه النادي سنوياً، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بدار النادي تحدث فيه سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي وخليفة بن دلموك الكتبي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية وسالم سيف الجاري المدير التنفيذي للنادي، وتشتمل الأنشطة الرياضية على بطولات الرماية، كرة الطاولة، الشطرنج والكرة الطائرة إلى جانب مسابقة القرآن الكريم ومسابقات ثقافية أخرى ضمن الدور الثقافي والرياضي الذي يتجسد في رسالة النادي المجتمعية، وأوضح سالم بن هويدن أن نسخة الملتقى الرمضاني هذا العام تشتمل على فعاليات عديدة تشهد بعض الإضافات التي كانت تقام في السنوات الماضية عن بُعد، وقال إن بطولة الرماية مستهدف بها جميع شرائح المجتمع والتركيز فيها على فئة كبار السن، مشيراً إلى أن الفعاليات الرياضية تتناسب مع الأنشطة المناسبة خلال الشهر الكريم سواء كرة الطاولة أو الشطرنج أو كرة الطائرة للشعبيات، وفي الجانب الثقافي بدأت تصفيات مسابقة القرآن الكريم وتستمر مراحلها خلال الملتقى الرمضاني الذي يشهد أيضاً زيارات للمجالس في مدينة الذيد يستهدف فيها النادي معاودة المرضى وكبار السن.

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وقال سالم بن هويدن إن نادي الذيد حريص على أداء رسالته الثقافية والرياضية معاً، من منطلق الدور الحقيقي الذي ظل يسير فيه النادي، لا سيما في ظل ارتباط سكان مدينة الذيد بالنادي، وقال إن العام الماضي شهد تنظيم 73 فعالية وتضاعف العدد هذا العام إلى 176 فعالية .

كما أوضح خليفة بن دلموك أن الترتيبات التي تمت للملتقى الرمضاني، نبعت من خصوصية الشهر الكريم في الاهتمام بالجانب الثقافي والروحي، زيادة على الجانب الرياضي، مشيراً إلى تنظيم مسابقة ثقافية والسحب عليها إلكترونياً، وكشف سالم سيف الجاري من جهته عن مشاركة 160 شخصاً في بطولة الشطرنج الدولية ضمن الملتقى الرمضاني يمثلون حوالي 20 دولة، ومشاركة أصحاب الهمم بالتنسيق والتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وقال إن الملتقى الرمضاني سيقام بين الرابع والعشرين من شهر رمضان المقبل.

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