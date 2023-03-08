تميز إماراتي في دولية عجمان لبناء الأجسام

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس الاتحاد الدولي الدكتور روفائيل سانتوغا وعدد من القيادات الرياضية الدولية والمحلية منافسات في بطولة عجمان الدولية للهواة والمحترفين لبناء الأجسام والتي اختتمت أول من أمس وشهدت تألقاً لافتاً للاعبي الإمارات.

ونجح اللاعب الإماراتي عبدالله علي الختال بالحصول على المركز الأول وبطل الأبطال في فئة الماسترز فيزيك، وحل ثانياً الإماراتي سالم سليمان عبد المجيد في منافسات فئة بطل الأبطال في الفيزيك وحصل على كرت احتراف، ونال الإماراتي عبد الرحمن عبيد الخاطري المركز الثاني في فئة كلاسيك بناء الأجسام وحصل على كرت الاحتراف، ونال الإماراتي جمعة صالح جمعة المركز الثاني في منافسات المحترفين في فئة الفيزيك.

وفي باقي النتائج أحرز الروسي فلاديمير المركز الأول في الفيزيك للمحترفين والمصري محمد صفوت المركز الأول في الكلاسيك فيزيك للمحترفين. وتوج علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عدداً من الفائزين في المراكز الأولى، وبارك لجميع اللاعبين النتائج التي تم تحقيقها، مثنياً على المردود الفني لهم وقوة المنافسات التي عكست النقلة النوعية لبناء الأجسام في الإمارات، وأكد بن حيدر أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على الدعم الفني لجميع البطولات التي تنظم تحت إشرافه.

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