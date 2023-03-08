«سنوكر الإمارات» يشارك في «آسيوية الدوحة»

المصدر: (دبي - البيان)

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يشارك منتخب الإمارات في منافسات بطولة آسيا للسنوكر (رجال وسيدات)، التي تنطلق في الدوحة السبت المقبل وتستمر حتى 16 الجاري.

ويمثل منتخب الإمارات في هذه البطولة اللاعبان عيسى السيد وعبدالله راشد العطار، اللذان اجتازا التصفيات المؤهلة للمشاركة في هذه البطولة.

وتعد بطولة آسيا للسنوكر واحدة من أقوى بطولات اللعبة على مستوى العالم نظراً لمشاركة نخبة من لاعبي العالم بها والذين ينتمون إلى قارة آسيا، ومن المنتظر مشاركة 64 لاعباً من 32 دولة، حيث يسمح لكل دولة بإشراك لاعبين اثنين.

ويترأس بعثة منتخب الإمارات في البطولة، عبد المنعم الختال، نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، وتتجه البعثة إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل، قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

وخاض لاعبا منتخب الإمارات معسكر إعداد داخلياً لمدة أسبوعين استعداداً للمشاركة في هذه البطولة، وتضمن المعسكر تدريبات على فترتين صباحية ومسائية لرفع مستوى الجاهزية والوصول إلى أعلى المعدلات الفنية والبدنية.

وأوضح عبد المنعم الختال أن منتخب الإمارات للسنوكر يشارك في بطولة آسيا بغرض المنافسة وتقديم أفضل المستويات الممكنة مع نخبة من لاعبي آسيا والعالم الذين يشاركون في هذه البطولة.

وقال: «نطمح في تحقيق نتائج طيبة بهذه البطولة القارية الكبرى». وأشار إلى أن اختيار الثنائي عيسى السيد وعبدالله راشد العطار جاء بعد تفوقهما في التصفيات التأهيلية.

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