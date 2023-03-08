نتائج جيدة لغولف الإمارات في افتتاح «الخليجية»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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نجح لاعبو المنتخب الوطني للرجال والشباب، في إنهاء اليوم الأول في وصافة بطولة مجلس التعاون الخليجي للغولف، المقامة على ملاعب النادي الملكي في العاصمة البحرينية المنامة في نسختها الـ 25 للرجال و14 للناشئين تحت 18 عاماً، ويسدل الستار عنها يوم غدٍ.

وحصد منتخب الرجال في نهاية الجولة الأولى أربع ضربات فوق المعدل، التي وضعته في المركز الثاني خلف المنتخب القطري المتصدر برصيد الضربتين تحت المعدل، فيما جاء المنتخب البحريني ثالثاً برصيد 11 ضربة فوق المعدل، وعمان رابعاً بـ 27 ضربة فوق المعدل.

ونجح المنتخب البحريني في اعتلاء منافسات فئة الشباب برصيد 10 ضربات فوق المعدل، متفوقاً بفارق الست ضربات عن منتخب الإمارات 16 ضربة الذي جاء بالمركز الثاني، فيما جاء منتخب عمان ثالثاً بإجمالي 17 ضربة فوق المعدل والكويت رابعاً 37 ضربة ثم قطر 48 ضربة فوق المعدل.

تميز

وجاءت أفضل نتائج الفردي للاعبي الدولة للاعب راشد الجسمي الذي حل ثالثاً في منافسات الشباب برصيد 78 نقطة، متأخراً بفارق النقطة عن ثنائي المنتخب البحريني عبد الرحمن السعيدي وعبد الرحمن حسن اللذين تشاركا الصدارة برصيد 77 نقطة لكل منهما.

وفي فردي الرجال ذهبت الصدارة إلى لاعب المنتخب البحريني أحمد الزايد بإجمالي 69 نقطة، بفارق النقطة عن ملاحقه القطري جهام الكواري، واحتل القطري صالح الكعبي المركز الثالث بإجمالي 72 ضربة، والذي تشارك معه بالمركز وعدد الضربات لاعب منتخبنا أحمد سكيك، القطري علي الشهراني.

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