شباب الأهلي يخسر من كاظمة في سوبر السلة الآسيوية

المصدر: متابعة- ياسر قاسم

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تعرض شباب الأهلي للخسارة الأولى في تصفيات بطولة السوبر الآسيوية لكرة السلة في المباراة التي جمعته بمستضيفه كاظمة الكويتي مساء الثلاثاء ضمن المجموعة التي تضم بجانبهما الهلال السعودي والبشائر العماني، حيث نجح الفريق الكويتي في تحقيق الفوز بنتيجة 98-86

وبدأ كاظمة سيطرته بتقدمه في الربع الأول 24-13 ثم رد شباب الأهلي بتقدمه في الربع الثاني 33-30 قبل أن يعود كاظمة بعد الاستراحة ويكسب الربع الثالث 25-17 واجتهد شباب الأهلي في العودة للمباراة وتقدم في الربع الأخير 23-19 ولكن لم يكن كافياً للفوز بالنتيجة النهائية.

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