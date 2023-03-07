سلطان بن أحمد القاسمي يتوج منتخب الإمارات بكأس أبطال العرب للبادل تنس

المصدر: وام

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توج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، منتخب الإمارات المكون من اللاعبين عبدالله أهلي وعمر بهرزيان بكأس أبطال العرب للبادل تنس وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب قطر المكون من اللاعبين محمد سعدون وعبدالله حجي.

كما كرم سموه خلال حفل التتويج الرعاة والشركاء في تنظيم بطولة أبطال العرب للبادل تنس بالإضافة إلى لجان التحكيم.

وكان سموه قد تابع المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها ونظمتها جامعة الشارقة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل تنس وشركة ماتش سبوت، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي الراعي الرسمي للبطولة.

وشهدت البطولة التي انطلقت في الثاني من مارس منافسات كبيرة جمعت 18 فريقا يمثلون 10 دول عربية وهي: الإمارات العربية المتحدة، وقطر اللتان تشاركان بثلاثة فرق لكل منهما، ومصر والسعودية والكويت والمغرب الذين يشاركون بفريقين لكل دولة، والبحرين وسلطنة عمان وتونس والعراق الذين يشاركون بفريق واحد لكل منهم.

وكانت البطولة قد بدأت بخمس مباريات حيث كانت المباراة الأولى والثانية مباريات تصنيفية، ثم توالت المباريات بمعدل 4 مباريات يومياً، وصولاً إلى الدور نصف النهائي ثم المباراة النهائية.

حضر المباراة النهائية والتتويج بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من، الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

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