«كيلي» تحتفل بذهبية أوروبا وعيد ميلادها في دبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت العداءة البريطانية كيلي هودجكينسون، عن تخطيطها لرحلة وأصدقائها إلى دبي خلال الأيام المقبلة، للاحتفال بعيد ميلادها الـ 21، والتي أجلت الاحتفال به رغم توافقه مع الجمعة الماضية، لظروف مشاركتها في بطولة أوروبا لألعاب القوى في الصالات المغلقة، وحصولها على الميدالية الذهبية لسباق 800 متر جري، وبفارق ثانيتين تقريباً عن العداءة السلوفينية أنيتا هورفات، وكذلك وفاة مدربها السابق لي هاريرز عن عمر 81 عاماً.

وقالت كيلي هودجكينسون: «أخطط وأصدقائي للاحتفال بعيد ميلادي في دبي، بعدما بلغت 21 عاماً الجمعة الماضية، بعد الفوز بميدالية ذهبية في سباق 800 متر جري بزمن 1:58:66 دقيقة، في بطولة أوروبا للصالات المغلقة في أسطمبول».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز