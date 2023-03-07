سيف بن زايد يحضر سباق جائزة البحرين الكبرى «الفورمولا 1»

المصدر: المنامة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى «الفورمولا 1» لعام 2023، الذي جرى على مضمار حلبة البحرين الدولية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، لنجاحها في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم، والذي تميز في هذه النسخة بكونه السباق الأكثر استدامة، مع الإعلان عن خطط مستقبلية لضمان تقليل التأثير على الطبيعة ودعم أهداف حماية المناخ والبيئة.

واطلع سموه خلال جولة في مضمار وميدان حلبة البحرين الدولية، على جانب من الأنشطة والفعاليات التراثية والوطنية المقامة على هامش هذا الحدث الرياضي الدولي، ورافق سموه في الجولة، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين الشقيقة، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين. وكان سموه قد وصل البحرين أول من أمس، حيث استقبله في المطار، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين في البحرين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز