شباب الأهلي يواجه كاظمة في سوبر السلة الآسيوية

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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غادرت بعثة شباب الأهلي لكرة السلة إلى الكويت أمس لملاقاة كاظمة الكويتي اليوم في إياب تصفيات بطولة السوبر الآسيوية، سعياً للمحافظة على صدارة المجموعة التي تضم إلى جانبهما كلاً من الهلال السعودي والبشائر العماني، وكان ممثل الإمارات قد فاز في جميع مبارياته الأربع السابقة منها مرتان على الفريق العماني حاصداً العلامة الكاملة 8 نقاط.

وأعرب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة عن ارتياحه للمستوى المشرف الذي قدمه شباب الأهلي في الجولات السابقة، معرباً عن ثقته بقدرة الفريق المحافظة على صدارة المجموعة ومواصلة نتائجه الإيجابية ليكون خير ممثل لسلة الإمارات في هذا الحدث القاري الكبير، وطالب القرقاوي ببذل جهود مضاعفة في الجولتين المقبلتين أمام كاظمة والهلال المتطلعين لرد اعتبارهما بعد خسارتيهما في دبي خلال الدور الأول، وأشاد القرقاوي بجهود الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي على دعمهما للفريق.

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