«الوصل» و«النصر» يتألقان في كأس الاتحاد لألعاب القوى

المصدر: الشارقة - إيهاب زهدي

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توج الوصل بطلاً لفئة الرجال في كأس الاتحاد لألعاب القوى، بينما حصد النصر ألقاب فئات الأشبال والناشئين والشباب، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب السيدات، في البطولة التي جرت على مدار 3 أيام في نادي الثقة في الشارقة، بمشاركة 554 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 نادياً.

وشهد البطولة وتوج الفائزين، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، واللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وفهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس الاتحاد.

وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن أجواء المنافسات في البطولة تعطي انطباعاً بأن رياضة ألعاب القوي الإماراتية تشهد نقلة نوعية تحت قيادة اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المر، خصوصاً في قطاع الشباب والطلاب، من خلال إقبالهم على ممارسة هذه الرياضة التي تعزز في نفوسهم الرغبة القوية في تطوير قدراتهم لخدمة المنتخبات الوطنية.

وأشاد بالمشاركة الكبيرة مما يعكس مدى التطور الذي تشهده ألعاب القوى.

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