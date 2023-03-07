الشارقة يشارك في «خليجية اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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غادرت بعثة فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة، أمس، متجهة إلى العاصمة البحرينية المنامة، لتمثيل كرة اليد الإماراتية في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني بمملكة البحرين بداية من يوم غدٍ وحتى 17الجاري.

ويشارك الفريق في خليجية اليد للمرة الـ 7 في تاريخه، ويترأس بعثة الشارقة محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وتضم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية للفريق، بالإضافة إلى 22 لاعباً من المقيدين في قائمة البطولة.

ويخوض الشارقة الدور التمهيدي للبطولة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، بجوار الأهلي البحريني والكويت الكويتي والصفا السعودي، ويفتتح مبارياته بمواجهة الصفا السعودي بعد غدٍ.

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