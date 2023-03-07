«ند الشبا الرياضية» تستقبل طلبات المشاركة حتى 19 مارس

المصدر: دبي ـ البيان

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تُواصل اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في الألعاب الرياضية للنسخة العاشرة من الدورة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.

ويستمر التسجيل في كافة الألعاب الرياضية إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدورة www.nasst.ae والذي يمكن من خلاله الحصول على المعلومات وشروط المشاركة، ويغلق باب التسجيل في بطولة البادل يوم 19 مارس المقبل، ويمكن المشاركة في المنافسات ضمن 6 فئات تندرج تحت الفئات المحلية والفئات الدولية، وتتضمن الفئات المحلية فئة تصنيف 10 نقاط للرجال وفئة تصنيف 10 نقاط للسيدات، فئة التصنيف المفتوح 100 نقطة، الفئة المزدوجة المفتوحة الإماراتيين والمقيمين، وفئة الناشئين تحت 16 سنة، فيما تتضمن الفئات الدولية كلاً من الفئة الذهبية وفئة المنتخبات الدولية.

وستقام منافسات الأدوار التأهيلية لبطولة البادل خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس الجاري بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة ويتأهل أفضل 16 زوجي إلى الأدوار النهائية التي تقام خلال شهر رمضان في الفترة من 23 مارس إلى 9 أبريل بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، كما يمكن الحصول على المزيد من المعلومات والإجابة عن الاستفسارات من خلال التواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة.

ويستمر التسجيل للمشاركة في بطولة المبارزة حتى يوم 21 مارس الجاري على أن تقام منافسات البطولة يومي 28 و29 مارس ضمن ثلاث فئات هي مسابقة سلاح سيف المبارزة «الآيبيه» لفئة الرجال/‏ دولي، مسابقة سلاح سيف الشيش «الفلوريه» لفئة الرجال/‏ دولي، ومسابقة سلاح السيف العربي «السابر» لفئة الرجال/‏ دولي.

الجوجيتسو

ويتواصل التسجيل في بطولة الجوجيتسو حتى يوم 21 مارس وذلك بشكل فردي أو عن طريق الأندية والأكاديميات ضمن 5 فئات مختلفة للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود.

ويستمر التسجيل للراغبين في المشاركة ببطولة القوس والسهم حتى يوم 21 مارس، وذلك ضمن 5 فئات هي: القوس المركب رجال، والقوس الأولمبي رجال فوق 18 سنة، والقوس الأولمبي شباب 14 إلى 17 سنة، والقوس الأولمبي سيدات فوق 16 سنة، القوس المركب لأصحاب الهمم.

ويمكن للفرق الراغبة المشاركة ببطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة يوم 16 مارس، على أن ينتهي تسجيل اللاعبين يوم 23 مارس، وتقام البطولة في المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد.

يستمر تسجيل (اللاعبين) في بطولة الكرة الطائرة حتى 20 مارس، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة، وأعلنت اللجنة المنظمة عن إغلاق التسجيل للفرق حيث تقدم 13 فريقاً للمشاركة وسيتم الإعلان لاحقاً عن أسماء الفرق الثمانية المعتمدة للمشاركة في البطولة.

ويستمر التسجيل للمشاركة في سباق الجري لمسافات 10 و5 و4 كيلومترات، حتى يوم 3 أبريل ويسمح بالمشاركة في المنافسات للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة.

الدراجات الهوائية

ويتواصل التسجيل في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 77 كيلومتراً حتى يوم 25 مارس المقبل، ويسمح بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة ولاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من عمر 18 سنة فما فوق، وذلك ضمن 9 فئات.

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