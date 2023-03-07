مشاركون: الألعاب الحكومية فكرة مبتكرة تعزز الروح الإيجابية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أشاد مشاركون في فئة «تحدي المدن» ضمن النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية التي اختتمت فعالياتها أول من أمس بمستوى المنافسات وقوّتها، منوهين بروعة التنظيم وحفاوة الاستقبال، وأثر الألعاب الحكومية في بث الروح الإيجابية وتبنّي روح الفريق الواحد، وتعزيز الأداء الجماعي وتقارب الشعوب من خلال فئة «تحدي المدن» التي شهدت مشاركة 27 فريقاً من مدن مختلفة حول العالم.

وأكد المشاركون أنهم عاشوا تجربة فريدة ساعدتهم على التعرف عن قرب على المغزى الحقيقي للإصرار والانسجام والالتزام والتعاون والشغف كفريق واحد لهدف واحد.

وأقيمت النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية بين 2 و5 مارس الجاري تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتابع تفاصيلها وأحداثها الآلاف من الجماهير في حي دبي للتصميم.

أثر كبير

ورفع مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه وحضوره ومتابعته المستمرة للمنافسات بتفاصيلها الدقيقة، مما كان له أكبر الأثر الكبير في بث روح الحماس في المشاركين ورفع مستوى الألعاب الحكومية التي عززت مكانتها ضمن أفضل المبادرات في تعزيز الروح الإيجابية وترسيخ قيمة العمل الجماعي والتناغم بين أفراد المجتمع.

وثمن مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة فئة جديدة لصغار السن في النسخة المقبلة لتحفيزهم وتشجيعهم على تبني قيم التفكير الاستراتيجي وروح الفريق الواحد المتمتع بالقوة الذهنية والبدنية.

وأكد مروان بن عيسى أن النسخة الرابعة التي اختتمت منافساتها أول من أمس، نقلت الألعاب الحكومية إلى مستوى عالمي، وقال: شاهدنا الفرق العالمية تتنافس بكل قوة خاصة في فئتي المجتمع وتحدي المدن، لقد انتقلنا إلى مرحلة جديدة ونعد عشاق هذه المبادرة الفريدة بالمزيد من المفاجآت العام المقبل.

وأضاف: نوعية الألعاب المعتمدة لدينا مختلفة عن غالبية المسابقات التي يتم تنظيمها في العالم، وتلقينا الثناء والإشادة من جميع الفرق المشاركة في تحدي المدن.

تنظيم رائع

من جهته أوضح المتسابق البريطاني غاف من فريق مدينة لندن أن الألعاب الحكومية فكرة رائعة لتعزيز تقارب الشعوب والتعاون بين أعضاء الفريق الواحد، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في مثل هذه النوعية من المسابقات الفريدة من نوعها والمثيرة، وقال:«أشكر دبي على هذا التنظيم الرائع وعلى حفاوة الاستقبال، وأتمنى العودة في العام المقبل، وسنبذل جهوداً أكبر حتى نصل إلى التحدي الأخير».

وأضاف: لقد أتيحت لنا الفرصة من خلال هذه المشاركة لربط علاقة صداقة مع العديد من المشاركين من جنسيات مختلفة حول العالم.

وصرح المتسابق البريطاني أن ما يميز التحديات الـ7 في الألعاب الحكومية كونها تعزز التعاون بين أعضاء الفريق الواحد، وهو الهدف الأسمى من فكرة الألعاب.

وقال المتسابق رايلي من مدينة بريسبن الأسترالية:«كل شيء جميل ورائع في دبي، إنها المرة الأولى التي أزورها ووجدتها ساحرة كما سمعت عنها، لقد استمتعت أيضاً بالمشاركة مع أصدقائي في الألعاب وحصلنا على المركز الثاني، وكانت فرصة جيدة لنا للتعرف على أصدقاء آخرين من مدن مختلفة حول العالم.

مغامرة استثنائية

ووصف المتسابق دجيوكوفسكي من فريق مدينة دانسك البولندية تجربته في الألعاب الحكومية بالمغامرة الاستثنائية وقال: «عشنا تجربة فريدة من نوعها في الألعاب الحكومية، لقد واجهنا العديد من التحديات الصعبة التي عززت مفهوم عمل الفريق الواحد لدينا، وقاتلنا بشراسة من أجل تخطي الحواجز التي تحتاج إلى طاقة بدنية وتركيز ذهني عال، ونحن سعداء بالحصول على المركز الثالث ومتحفزون للعودة العام المقبل لنقاتل من أجل المركز الأول، نشكر دبي على حفاوة الاستقبال وتنظيمها الرائع للألعاب».

وأوضح دجيوكوفسكي أن ما يثير الاهتمام في الألعاب الحكومية هو عدم معرفة المشاركين على نوعية التحديات من قبل، لذا هم يحتاجون للتعاون كفريق واحد لإيجاد الحل في أسرع وقت ممكن، وهو ما يجسد شعار الألعاب الحكومية: «فريق واحد، هدف واحد».

وأعرب المتسابق محمد جاسم من فريق مدينة الرفاع البحرينية عن إعجابه بفكرة الألعاب الحكوميةـ وقال: «أشارك في العديد من البطولات الرياضية منذ 2013، ولكن هذه البطولة غير، لا مثيل لها، تنظيم رائع، وصفر أخطاء».

وأضاف: تعتمد الألعاب الحكومية على الأداء الجماعي الذي يمكن من تخطي أية حواجز أو عقبات ويضمن القدرة على مواجهة أية تحديات ونحن سعداء بمشاركتنا فيها إلى جانب فرق من مدن مختلفة حول العالم.

وقال المتسابق ناثانيان من مدينة نيروبي الكينية: «سعيد بزيارة دبي لأول مرة في حياتي وأن أكون جزءاً من هذا الحدث الرائع، كانت تجربة مثيرة لي ولأصدقائي في الفريق، واكتسبنا العديد من الأصدقاء الجدد، شكراً دبي على هذه الدعوة وعلى فكرة الألعاب التي تعزز ترابط الشعوب».

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