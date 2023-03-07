نجاح كبير لـ «دبي لصيد الأسماك»

المصدر: دبي - البيان

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خطف المتسابقان رقم 67 جمعة ناصر خادم المهيري ورقم 27 مشعل علي الجلاف البلوشي الأضواء في منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك -الكنعد والسكل، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وحققت منافسات الجولة الأولى التي أقيمت على مدار 5 أيام متتالية نجاحاً باهراً تمثل في المشاركة الكبيرة والإقبال من محبي هوايات صيد الأسماك من أبناء الدولة والمقيمين، حيث وصل العدد إلى 74 متسابقاً، ما يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى بها هذه الهواية المشوقة بين مختلف شرائح المجتمع.

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واستلمت اللجنة المنظمة بنهاية اليوم الخامس من الجولة الأولى عدد 30 سمكة من نوعي الكنعد والسكل حيث نجح المشاركون في الحصول على 24 سمكة كنعد مقابل 6 سمكات من نوع السكل، ووصل وزن مجموع الأسماك في نهاية الجولة إلى ما يزيد عن نصف الطن وتحديداً 598.9 كلغ تحول إلى جمعيات النفع العام لخدمة المجتمع وتحديداً مؤسسة (بيت الخير) في إطار اتفاقية الشراكة ومذكرة التفاهم.

رقم قياسي

وشهدت الجولة تحطيم الرقم القياسي في أوزان الأسماك المسجلة في البطولة منذ انطلاقتها بحلتها الجديدة قبل أربعة مواسم حيث استطاع المتسابق جمعة ناصر خادم المهيري من اصطياد سمكة سكل (كوبيا) بوزن 40.10 كلغ وطول وصل إلى 143 سم ليتصدر هذه الفئة.

وسجلت منافسات فئة الكنعد (الكيينغ فيش) تنافساً ساخناً بين المشاركين حسمه المتسابق مشعل البلوشي بعدما نجح في اصطياد سمكة بوزن 30.40 كلغ وطول 158 سم.

وحرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الاحتفال بالشركاء والفائزين في أولى جولات بطولة دبي لصيد الأسماك حيث قام كل من خالد بن دسمال وعلي بن ثالث عضوا مجلس إدارة النادي ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية وأيوب الخاجة مدير عام شركة دلما مارين للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية بتتويج أبطال الفئتين وتسليمهم الدروع.

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