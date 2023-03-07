بطولة أبوظبي الدولية للكريكيت «تي 10» نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تنطلق بطولة أبوظبي الدولية للكريكيت «تي 10» باستاد زايد للكريكيت في موسمها السابع، من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر المقبلين، وتصدّر نجم جزر الهند الغربية نيكولاس بوران والجنوب أفريقي دواين بريتوريوس قائمة التهديف والتسجيل على التوالي في النسخة الماضية.

وستنتهج بطولة أبوظبي «تي 10» لعام 2023 منوال النسخة السابقة نفسه، وتتنافس الفرق الثمانية التي شاركت في الموسم الماضي على البطولة في استاد زايد للكريكيت. وقال مات باوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت والرياضة: «سيجذب الموسم الجديد اهتمام المتفرجين المحليين والدوليين».

وأكد شاجي مالك رئيس دوري تي 10 أنهم عند طموحهم لتقديم فعالية تتسم بالابتكار والإبداع في عالم الكريكيت.

وأضاف أن هناك توسعاً في الدوري بدخول فريقين جديدين.

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