ختام دولية «سكاي دايف أبوظبي» للقفز بالمظلات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اختتمت وبنجاح بطولة سكاي دايف أبوظبي الدولية الثانية للقفز بالمظلات 2023 والتي أقيمت على مدى 4 أيام بنادي أبوظبي للرياضات الجوية بغنتوت وبمشاركة أكثر من 100 قافز وقافزة يمثلون 14 فريقاً من تسع دول هي الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وروسيا وألمانيا والتشيك وإيطاليا وبريطانيا. شهد حفل الختام العقيد الركن خالد الزعابي المشرف العام على منتخب القوات المسلحة للقفز الحر بالمظلات، ومحمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام للاتحاد ويوسف المزروعي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجوية وسعيد الغيثي مدير البطولة ورؤساء الوفود المشاركة والقافزين والقافزات.

وحصدت روسيا بطولة الفرق في مسابقة «الهدف» بعد أن حققت 27 سم لتفوز بكأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ عشرة آلاف درهم، وتلتها في المركز الثاني إيطاليا برصيد 32 سم ونالت الميداليات الفضية ومبلغ سبعة آلاف ونصف، درهم ثم الإمارات ثالثاً برصيد 44 سم ونالت الميداليات البرونزية ومبلغ خمسة آلاف درهم، ثم البحرين رابعاً برصيد 68 سم ثم سيدات روسيا برصيد 76 سم ثم البحرين 2 برصيد 89 سم.

وعلى صعيد مسابقة فردي الهدف، جاء الروسي ديمتر ماكيموف في المركز الأول برصيد 5سم ونال كأس وذهبية البطولة ومبلغ ثلاثة آلاف درهم، وحل الإيطالي فبتوريو جوارنيللي في المركز الثاني برصيد10 سم ونال فضية البطولة ومبلغ ألفي درهم، وجاء في المركز الثالث محمد عبيد برصيد 12 سم ونال برونزية البطولة ومبلغ ألف درهم.

تماسك

أما في منافسات بطولة التماسك، فقد حصد فريق قوة دفاع مملكة البحرين المركز الأول وبرصيد 91 نقطة ونالت كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ عشرة آلاف درهم، واحتل المنتخب العماني المركز الثاني برصيد 74 نقطة ونال الميداليات الفضية ومبلغ سبعة آلاف ونصف درهم، وجاء المنتخب الكويتي في المركز الثالث برصيد 65 نقطة ونال الميداليات البرونزية ومبلغ خمسة آلاف درهم، وفي المركز الرابع فريق الكويت 2 برصيد 43 نقطة ثم فريق الإمارات خامساً برصيد 36 نقطة.

من جانبه، أعرب العقيد الركن خالد الزعابي المشرف العام على منتخب القوات المسلحة للقفز الحر بالمظلات عن سعادته بحصول منتخبنا الوطني العسكري على المركز الثالث في مسابقة الهدف فردي وفرق وسط مشاركة نخبة من أبرع القافزين في العالم، وأشاد الزعابي بما حققته البطولة من نجاحات، موجهاً الشكر إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ومجلس أبوظبي الرياضي على دعمهما للحدث، محيياً جهود نادي أبوظبي للرياضات الجوية مستضيف الحدث.

كما وجه سعيد الغيثي مدير البطولة، شكره وتقديره إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية والى مجلس أبوظبي الرياضي على دعمهما للحدث والإسهام في إنجاحه كما أشاد بكوادرنا التنظيمية والتحكيمية والطيارين الذين شاركوا في الدعم اللوجستي للبطولة مما ضاعف من النجاحات التي تحققت كما وجه الشكر إلى وسائل الإعلام المحلية على تغطيتها المتميزة.

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