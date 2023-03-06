الوصل والشارقة للمرأة إلى نهائي دوري الطائرة للسيدات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تأهل فريقا الوصل والشارقة الرياضي للمرأة، إلى نهائي بطولة الدوري العام للسيدات للكرة الطائرة، والذي يقيمه الاتحاد الإماراتي للعبة، وذلك بعد فوز الوصل على فريق الجامعة الأمريكية 3 -1، والشارقة الرياضي للمرأة على فريق فهود زعبيل 3 - 0، في مباراتي نصف نهائي دوري الكرة الطائرة للسيدات.

ويتألف فريق الشارقة الرياضي للمرأة لكرة الطائرة من اللاعبات علياء ناصر، ندوة وسيم، منى عباس، فاطمة خميس، كوثر قبابي، لطيفة الكعبي، روعة مكي، عائشة عبد الله، أمينة مال الله، نتاليا ماريا، كارينا بيتشوك، ريام حميد، ميرلي ماريا ومشاعل سالم.

وأشادت فاطمة العليلي رئيس قسم الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، بنتائج فريق النادي في بطولة الدوري العام لكرة الطائرة، مثنية على جهود أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مشددة على أن تأهل فريق النادي لكرة الطائرة يمثل انعكاساً عملياً لجودة المعسكرات التي خاضها الفريق قبل انطلاق البطولة.

ولفتت إلى أن بلوغ فريق النادي نهائي دوري كرة الطائرة، يعكس سلامة النهج الذي وضعته المؤسسة، والهادف إلى وصول فرق النادي إلى مراحل متقدمة في المنافسة على ألقاب مختلف البطولات محلياً وخارجياً، وأعربت عن أملها في أن يكمل فريق النادي مشوار تألقه بإحراز لقب الدوري العام لكرة الطائرة.

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