دراج «الإمارات» يتألق في سباق باريس

المصدر: باريس - وام

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تألق السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات في سباق باريس- نيس، بعدما تمكن من الفوز بثوانٍ إضافية، ساعدته في التقدم على منافسيه في الترتيب العام للمرحلة الأولى من السباق.

وقبل نهاية السباق بخمسة كيلومترات اقتنص بوجاتشار الثواني الـ6، التي تخطى بها منافسيه، وحقق تيم ميرلير من فريق «سودال-كويكستب» الفوز والتقدم في السباق للوصول إلى المرحلة الثانية، التي تبدأ من بازينفي إلى فونتينبلو بطول 163.7 كيلو متراً، وحل بوجاتشار في المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 4 ثوانٍ بعد ميرلير. وقال بوجاتشار: أدى الفريق بشكل جيد، لم يكن الجو عاصفاً بشكل كبير، لكن قابلنا القليل من الطرق الوعرة، ما أدى للتزاحم في بعض الأوقات.

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