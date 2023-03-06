منتخب الشباب للجودو.. مكاسب عدة في «عربية الدوحة»

المصدر: دبي - البيان

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عادت بعثة منتخب الشباب للجودو إلى البلاد قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، عقب المشاركة في البطولة العربية الـ21 لمنتخبات الرجال للجودو، والتي اختتمت مساء أول من أمس، في قاعة علي بن حمد العطية بالسد، وترأس البعثة محمد جاسم سجواني أمين السر المساعد، وضمت الحكم الدولي أحمد البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وشعبان السيد المدير الإداري للمنتخب و6 لاعبين والمدرب الياباني اشيدو.

وشهدت البطولة مشاركة 84 لاعباً ولاعبة من المستويات الفنية المتقدمة من 13 دولة عربية على مدار يومين، كما شهدت البطولة تنافساً قوياً بين المنتخبات العربية المشاركة في الحدث والتي توزعت ميدالياتها على المنتخبات المشاركة كافة التي تستعد للاستحقاقات الإقليمية والدولية القادمة، ومن بينها بطولة العالم للجودو التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة في مايو المقبل، والبطولة العربية لمنتخبات الشباب والناشئين والناشئات والشابات التي ينظمها الاتحاد بالفجيرة من 16 وحتى 20 نوفمبر المقبل.

وكانت بطولة قطر قد شهدت فوز لاعبنا جورام ارام بالميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 66 كجم، وأظهر فيها شباب منتخبنا الصاعد مهارات فنية متطورة بفضل فرص الاحتكاك المستمر التي يوفرها لهم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بعد أن برز أكثر من لاعب في البطولة وخاصة الصاعد خالد وليد خميس الذي ينتظره مستقبل واعد في منافسات وزن تحت 66 كجم، وكذلك منصور عبدالرحمن في منافسات وزن فوق 100 كجم.

من جانبه، أشاد ناصر التميمي أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو الذي شهد فعاليات البطولة بدعوة من اللجنة العليا المنظمة، بالنجاح الفني والتنظيمي الذي حققته البطولة العربية التي سخر لها الاتحاد القطري للتايكواندو والجودو والكاراتيه متطلبات النجاح كافة كتجربة تنظيمية رائعة استعداداً لاستضافة بطولة العالم للجودو في الفترة من 7 وحتى 13 مايو 2023 المقبل في القاعة نفسها.

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