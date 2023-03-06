صدارة إماراتية إيطالية لـ«دقة الهدف» في «سكاي دايف أبوظبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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بدأت ملامح الصدارة تظهر في اليوم الثالث وقبل الختامي من بطولة سكاي دايف أبوظبي الدولية الثانية للقفز بالمظلات، والتي تشهد مشاركة أكثر من 100 قافز وقافزة، حيث أسفرت نتائج الفردي في دقة الهدف عن ارتفاع حظوظ قافزينا في الفوز بعد أن تساوى كل من: حيدر يوسف ومحمد عبيد مع الإيطالي قيتوريو جوارنيللي عقب الجولة السادسة ليتصدروا المراكز الثلاثة الأولى، فيما جاء في المركز الرابع كل من الروسي ديمتري ماكسيموف والإيطالي باولو فلبيني خامساً، والروسي اليكسي في المركز السادس، فيما تساوى في المركز السابع 3 قافزين هم: البحريني ناصر خليفة والألماني تروبن جلاود، والبحريني حسين بودروازا، ثم الإيطالي كلاوديوكاربون والبحريني يونس الدوسري في المركز الثامن. أما على صعيد الفرق فتصدرت روسيا دقة الهدف برصيد 24 سم بعد أن تخطت إيطاليا «باول آوت» المتصدر من البداية والذي ارتفع رصيده عند 26 سم، يليهما ثالثاً فريق الإمارات 1 برصيد 27 سم، ثم البحرين 1 برصيد 35 سم، ثم روسيا سيدات 2 برصيد 64 سم، ثم البحرين 2 برصيد 70 سم.

وعلى صعيد المنافسة في مسابقة التماسك الرباعي، انفرد بالصدارة الفريق البحريني برصيد 91 نقطة، يليه الفريق العماني برصيد 74 نقطة، ثم الفريق الكويتي 1 برصيد 65 نقطة، ثم الفريق الكويتي 2 برصيد 43 نقطة، ثم فريق الإمارات برصيد 36 نقطة.

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