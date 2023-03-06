خورفكان ودبي يتألقان في «سلة الكراسي المتحركة»

المصدر: دبي - البيان

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ضمن مباريات الجولة الخامسة من الموسم الرياضي المحلي للجنة البارالمبية الوطنية لدوري كرة السلّة على الكراسي المتحركة، أقيمت أمس مباراة جمعت بين فريقي نادي خورفكان لأصحاب الهمم ونادي الثقة للمعاقين، وذلك على أرضيّة صالة نادي خورفكان.

واستطاع نادي خورفكان تحقيق فوز كبير على نادي الثقة نظراً لتفوّق صاحب الأرض عبر الفترات الأربع للقاء، حيث أسفرت النتيجة النهائية للمباراة عن فوز نادي خورفكان بنتيجة 68 - 44.

انتهت الفترة الأولى بنتيجة 20 - 9 لصالح خورفكان، بينما الفترة الثانية كانت النتيجة عند انتهائها 37 - 19، وارتفع فارق النقاط في الجولة الثالثة إلى 23 نقطة لتصل النتيجة إلى 53 - 30، ووصل الفارق في الفترة الرابعة إلى 24 نقطة لينتهي اللقاء بنتيجة 68 - 44.

وفي اللقاء الثاني، والذي أقيم بين فريقي دبي لأصحاب الهمم والعين لأصحاب الهمم، شهدت الفترات الأربع سيطرة كاملة من قِبل لاعبي دبيّ لأصحاب الهمم الذين استطاعوا الفوز على ملعبهم بنتيجة 66 - 33 على نادي العين لأصحاب الهمم.

وتفوَّق فريق دبيّ في نهاية الفترة الأولى بنتيجة 24 - 10، بينما اتّسع الفارق في الفترة الثانية لتسع عشرة نقطة، حيث انتهت الفترة بنتيجة 41 - 22، وجاءت الفترة الثالثة بفارق أوسع عندما زاد الفارق وأصبحت النتيجة 55 - 27، كما وصل فارق النقاط في نهاية المباراة إلى أقصاه عندما بلغ 33 نقطة لينتهي اللقاء بنتيجة 66 - 33.

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