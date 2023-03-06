ختام ناجح لبطولة «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» في مصر

المصدر: القاهرة - وام

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اختتمت مساء أمس بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة، منافسات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالبدلة وبدون البدلة، والتي أقيمت لأول مرة في مصر، بتنظيم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، وبرعاية بنك «أبوظبي الأول مصر»، وبالتعاون مع شركة «FIT CLUB GROUP»، وتحت مظلة وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وانطلقت منافسات البطولة الجمعة الماضية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، ومريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية.

وشهد اليوم الأول منافسات البراعم والأشبال بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات ممثلي الأندية والأكاديميات، وحرص عدد كبير من الجماهير وأسر اللاعبين على التواجد بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية لحضور المنافسات ودعم ومؤازرة اللاعبين في البطولة، بينما تم تخصيص منافسات اليوم الثاني للمحترفين والهواة، بمشاركة 560 لاعباً ولاعبة من 25 دولة حول العالم.

وأسفرت النتائج عن إحراز جمهورية مصر العربية المركز الأول، وحلت الإمارات في المركز الثاني، فيما جاءت روسيا في المركز الثالث.

وعلى مستوى الأكاديميات توجت أكاديمية Gracie barra helioplese من مصر في المركز الأول، وفي المركز الثاني أكاديمية pslpb Cicero من البرازيل، وجاءت أكاديمية Anubis jiu jitsu من مصر في المركز الثالث، وفي المركز الرابع أكاديمية الوحدة من الإمارات. حضر منافسات اليوم الأخير وقام بتتويج الفائزين العميد محمد الشعراوي رئيس شركة «FIT CLUB GROUP».

علاقات

من جانبه، أكد عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة الوطنية الأولى التي تقام على أرض مصر، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة والتفاعل اللافت من الجماهير والإعلام أعطى الحدث زخماً كبيراً يتناسب مع أهمية وقيمة العلاقات المتميزة بين الشقيقتين الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية. وتوجه الهاشمي بالشكر إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، ومريم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، لحضورهما حفل افتتاح منافسات البطولة، ما يعكس الاهتمام الكبير بالحدث.

وأشار الهاشمي إلى أن رياضة الجوجيتسو ومن خلال برامج رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، ومبادرات اتحاد الإمارات للجوجيتسو مستمرة في الانتشار والتوسع مع إقامة المزيد من البطولات، حيث ستكون هناك بطولة كبرى في شهر أغسطس المقبل بالقاهرة، وهي البطولة القارية لمحترفي الجوجيتسو، والتي يتوقع أن يتضاعف عدد المشاركين فيها.

ثقة

بدوره، أكد العميد محمد الشعراوي، أن البطولة القارية لمحترفي الجوجيتسو في مصر بشهر أغسطس المقبل، تستهدف مشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم، وأنه على ثقة كبيرة من نجاحها الكبير بعد النجاح اللافت الذي حققته بطولة رابطة أبوظبي الوطنية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الأولى في مصر.

يذكر أن البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو 2023، تعتبر جزءاً من الجولات التي تنظمها الرابطة، والتي تستضيف خلالها أكثر من 250 بطولة على امتداد قارات العالم، بهدف توسيع انتشار هذه الرياضة، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو في الوقت ذاته.

كما عبر المصري نور الدين كريم صاحب ذهبية 50 كجم عن سعادته البالغة بالمشاركة في البطولة والنجاح الكبير وفخره بأن تستضيف مصر أول بطولة من نوعها في تلك الرياضة، موجهاً الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها لهذا الحدث الكبير، متمنياً المزيد من البطولات مستقبلاً.

وأكد الروسي إيفنجي صاحب ذهبية 41 كجم النجاح الكبير للبطولة التي شهدت إقبالاً غير مسبوق من جانب المشاركين وعدد الدول التي شاركت في هذه البطولة، وقال إن إقامتها في مصر حدث كبير للغاية، وإنه سعيد بالمشاركة فيها.

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