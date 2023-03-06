8 ميداليات حصاد «الفجيرة للفنون القتالية» في «الإمارات للكاراتيه»

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ظفر نادي الفجيرة للفنون القتالية، بـ 8 ميداليات ملونة، خلال مشاركته في بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للكاراتيه، والتي أقيمت بصالة نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة، على مدى ثلاثة أيام، واختتمت أمس، ومثّل نادي الفجيرة في البطولة 9 لاعبين ولاعبات، شاركوا في فئات تحت 14 سنة وتحت 11 سنة، وسط تألق كبير للاعبين، في ظل ارتفاع المستوى الفني للبطولة، وشهدت البطولة منافسات قوية بين الأندية، وتميزت المنافسات بالقوة والإثارة، تألق فيها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بعد أن جمع 8 ميداليات ملونة (3 فضيات و5 برونزيات)، وجاءت الفضيات عن طريق كل من: سالم أحمد، وعاصم أحمد، ومحمد علي، فيما نال البرونزيات الخماسي: هدى محمد، وندى أحمد، وخالد عبد الله، وعلي خالد، ومحمد عبد الله. وأهدت إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، الإنجاز لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، لرعايته ودعمه واهتمامه الكبير بالمواهب الرياضية، ومتابعته لكل نتائج النادي في مختلف الألعاب. (الشارقة – البيان)

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