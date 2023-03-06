رماة الإمارات يتصدرون «فزاع للرماية بالسكتون»

المصدر: دبي - البيان

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وسط إثارة كبيرة وتنافس قوي، جاءت طلقات التفوق لتسدل الستار على بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي نظمتها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، في نسخة استثنائية وكبيرة على صعيد أعداد المشاركين الذين تجاوزوا 2000 مشارك من مختلف الجنسيات، وقوة المستويات، مع تحطيم أرقام قياسية، وتسجيل نتائج متقاربة للغاية في الفئات كافة.

وجاءت المنافسات الختامية لتقدم واحدة من أروع المنافسات وسط تفوق رماة الإمارات، بداية مع نهائيات رماية الأهداف للرجال، التي حقق فيها الرامي الإماراتي حمد سعيد الشعشعي المركز الأول بنتيجة إجمالية بلغت 79 والعلامة الكاملة إكس 5 مرات متفوقاً في الشوط الفاصل على العُماني محمد سعيد الكلباني الذي حقق العلامة نفسها، فيما جاء ثالثاً العُماني سعيد سليم البادي بالعلامة 79 والعلامة الكاملة إكس 3 مرات.

منافسات

أما في منافسات إسقاط الصحون التي تقوم بنظام انطلاق المتنافسين بالجري لالتقاط السلاح ثم التصويب لإصابة الأهداف، فحقق المركز الأول الثنائي الإماراتي محمد هلال الكعبي وأحمد خالد الكعبي، وجاء في المركز الثاني سلطان السيابي ويعقوب السيابي، وفي المركز الثالث محمد سعيد وسالم سعيد. وسبق أن شهدت تصفيات إسقاط الصحون تحقيق أسرع زمن في تاريخ جميع نسخ بطولة فزاع لرماية السكتون، وبلغ 5:54 ثوانٍ، ما يعكس قوة مستويات النسخة الحالية.

شهد المنافسات الختامية والتتويج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، وعبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في المركز، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. وعبر الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، عن تقديره لجهود الرماة المشاركين، وقال إن مستوياتهم القوية والأرقام القياسية في هذه النسخة تعكسان حسن تدريباتهم على مدار العام، بالنظر لأهمية هذا الحدث في المجتمع،وأضاف: نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والقائمين على بطولة فزاع لرماية السكتون، فسموه دائماً الداعم للبطولات التراثية بجميع أشكالها ومنها هذا النوع من الرماية. وأضاف: تابعنا منافسات إسقاط الصحون التي تعد من أهم وأقدم وأنواع الرماية التي كان يمارسها آباؤنا وأجدادنا، ونحن كاتحاد دائماً موجودون لدعم هذه البطولات.

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