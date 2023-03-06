مشاركة فاعلة لـ«دبي البحري» في معرض القوارب 2023

المصدر: دبي - البيان

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اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركته في الدورة الـ 29 من معرض دبي العالمي للقوارب 2023 بنجاح، بعد مشاركته الفاعلة من خلال جناح النادي الذي أطلق من خلاله طرازاً جديداً من زوارقه العصرية، وأيضاً الفعاليات الرياضية المثيرة التي كانت محل اهتمام الزوار وحديث رواد المعرض.

وزار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في اليوم قبل الختامي أول من أمس، جناح النادي يرافقه سالم الرميثي عضو مجلس إدارة الاتحاد. واطلع على كافة الجوانب التي يضمها المعرض، ومنها الإطلاق الجديد لإدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية زورق (في تي اكس 34) الحديث، والذي يجمع بين طابع وشكل الزوارق السريعة وأسلوب قوارب النزهة بطول 34 قدماً ووزن 2.4 طن، ويتسع لستة أفراد على متنه مع إضافات كافة متطلبات الملاحة والإبحار الإلكترونية الحديثة.

وحرص رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية كذلك على التعرف إلى جهود النادي وإدارة الفيكتوري في إنتاج وصناعة الزوارق السريعة في سباقات فورمولا وتطوير أداء المحركات، كما استمع لشرح واف من فريق عمل النادي في الجناح.

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