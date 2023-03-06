تألق إماراتي في «الفنون القتالية المختلطة للناشئين»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت انطلاقة البطولة الرابعة للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي استضافتها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، أداءً مبهراً وتألقاً للمواهب الإماراتية في فئات الوزن المختلفة، وسط حضور جماهيري من محبي الرياضة الذين استمتعوا بـ30 نزالاً. حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والعميد محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وستيفن فوكس رئيس تحالف الاتحادات الرياضية المستقلة والمعترف بها AIMS، ومحمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والفنون القتالية المختلطة، وفيصل زكريا رئيس الاتحاد السوداني للمواي تاي والكيك بوكسينج والفنون القتالية المختلطة.

وقال الهاشمي: بطولة أخرى ترسخ مكانة أبوظبي كواحدة من أهم مدن رياضة الفنون القتالية المختلطة، ووجهة مفضلة ودائمة للأبطال من كل مكان، ويعكس الإقبال الكبير على المشاركة وجود قاعدة متنامية من الممارسين والمواهب الراغبين في احتراف اللعبة والتألق فيها وتحقيق الإنجازات، ويمثل ذلك ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للفنون القتالية المختلطة.

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