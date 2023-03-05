«القوس والسهم» إلى العراق للمشاركة في البطولتين العربية والدولية

المصدر: دبي - البيان

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تغادر بعثة منتخب الإمارات للقوس والسهم إلى محافظة السليمانية بالعراق غداً الإثنين للمشاركة في البطولتين العربية للقوس والسهم داخل الصالات، في الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، وبمشاركة أكثر من 14 دولة كما يشارك منتخبنا الوطني في بطولة العراق الدولية الأولى للقوس والسهم داخل الصالات، التي تقام في المحافظة ذاتها في الفترة من 10 وحتى 12 مارس الجاري، وبمشاركة أكثر من 18 دولة، فيما تعود البعثة إلى الدولة في تاريخ 14 مارس بعد المشاركة في البطولتين.

ويوجد منتخبنا الوطني في منافسات الفرق للذكور بالقوس المحدب، وفرق الإناث بالقوس المحدب، وفرق مزدوج قوس مركب، وفرق مزدوج قوس محدب، بالإضافة إلى الناشئين الذكور والإناث.

يترأس حميد عبدالله المشرخ، الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم البعثة المغادرة والتي تتألف من 7 لاعبين ولاعبات، بالإضافة إلى عادل الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، وعادل رجا المدير الفني للاتحاد، بجانب الحكمة شيخة الخاطري مشرفة إدارية، علاوة على تسجيلها في هيئة الحكام الرسميين.

وتقام على هامش بطولة الصالات الانتخابات التكميلية لمنصبي نائب رئيس الاتحاد العربي، بالإضافة إلى عضوي المكتب التنفيذي وذلك في الاجتماع المقرر للجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي سيعقد في فندق روتانا السليمانية قبل انطلاق المنافسات.

وأكد المشرخ أهمية المشاركة في البطولات القارية والدولية، وخاصة المرتبطة بتعزيز القدرات الفنية والذهنية والبدنية للاعبين واللاعبات، عبر الاحتكاك بأفضل العناصر من الدول العربية، أو الدولية، وبما يتماشى مع التوجهات المستدامة التي يتبناها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، لاستشراف مستقبل اللعبة ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على رفع رايات دولتنا الغالية في المحافل الخارجية.

وأضاف: نقدر عالياً ونثمن الجهود الراسخة التي يتبناها الاتحاد العربي للارتقاء بقدرات اللاعبين، وتأهيلهم بأفضل الممارسات ضمن الخطة الاستراتيجية للمشاركات الدولية، ونشكر الاتحاد العراقي للقوس والسهم على جهوده الداعمة لاستضافة هذه البطولة وغيرها من البطولات الأخرى، وهناك رؤى تشاركية مع الاتحادات القارية والدولية بما يحقق تطور اللعبة وانتشارها في الدول العربية، ما يسهم في اكتشاف المواهب وتعزيز القدرات، للوصول إلى التطلعات الأولمبية.

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