ناشئو الشارقة أبطال دوري اليد للمرة الثامنة على التوالي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج داوود محمد المليح عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، رئيس لجنة المسابقات، نادي الشارقة بطلاً لمسابقة الدوري العام لفئة الناشئين للموسم الرياضي 2022/ 2023 بعد فوزه على نادي بني ياس بنتيجة 37-18 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس، على صالة نادي الشارقة ضمن الجولة الرابعة عشرة والأخيرة للمسابقة التي أقيمت بنظام الدوري من دورين «ذهاباً وإياباً» على ملاعب المذكور أولاً بالجدول والتي ظفر الشارقة بلقبها للموسم الثامن على التوالي، متصدراً جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 36 نقطة، واللقب السادس عشر في تاريخ النادي، أدار المباراة من الملعب الحكمان سلمان عبد الله ويوسف عيد، وعلى الطاولة الحكم علي مال الله.

وكان النصر قد حسم وصافة اللقب منذ الجولة السابقة برصيد 30 نقطة، بفوزه على اتحاد كلباء بنتيجة 29-14، فيما استطاع الوصل أن يقتنص المركز الثالث من شباب الأهلي برصيد 28 نقطة بعد فوزه في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب نادي النصر بنتيجة 20-18.

يذكر أن لقب دوري الناشئين لكرة اليد، هو البطولة السابعة لكرة اليد الشرقاوية هذا الموسم، بعدما حصد فريق رجال الملك ثلاثية حتى الآن «السوبر وكأس الإمارات وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة»، وحقق فريق الشباب ثنائية الدوري والسوبر، وأضاف الأشبال درع الدوري.

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