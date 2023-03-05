مجلس الشارقة الرياضي يفوز بـ «الجائزة الخضراء»

المصدر: الشارقة - البيان

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فاز مجلس الشارقة الرياضي بفئة جائزة «الشارقة الخضراء» من بين فئات جوائز التميز التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، حيث تفضل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بتتويج الفائزين في حفل كبير شهده مركز إكسبو الشارقة.

استحق المجلس الجائزة من خلال مشاركته بمشروع «سباق الأندية للترشيد» الذي استهدف الترشيد في استهلاك موارد الطاقة والماء، حيث كان الأول من نوعه على مستوى القطاع الرياضي في الدولة، من حيث الممارسات البيئية والمجتمعية، وتكونت لجنة التحكيم من 13 خبيراً في مختلف التخصصات، والمشروع شمل 24 نادياً، بالإضافة إلى الأفراد والكل تباروا في تقديم الأفكار والمبادرات التي تكفل بتوفير وترشيد استهلاك مصادر الطاقة، وبلغة الأرقام كانت المحصلة أكثر من 700 محاضرة وورشة وجلسة للعصف الذهني، وأكثر من 1600 نشرة إخبارية لوسائل الإعلام المختلفة، مما تكفل بخفض نسبة قدرها 13% من فواتير استهلاك الماء والكهرباء، بجانب حصول 12 نادياً على 3 شهادات في النظام المتكامل للصحة والسلامة والبيئة.

وأعرب عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن سعادته بالفوز بالجائزة، التي تكافئ نجاحه في القيام بدور مجتمعي مهم، مؤكداً أنها برهنت على أن الدور الثقافي والتربوي للرياضة لا يقل أهمية عن الدور الرياضي الذي يرعى الأنشطة والفعاليات التنافسية، كما أن الجائزة توجت الجهود المبذولة في المجل المجتمعي، وأكدت الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة بمؤسساتها المختلفة في تغيير سلوك الناس، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن كل بيت وكل أسرة أصبحت تضم عدداً من الرياضيين الممارسين أو المشجعين، مما يؤكد قوة التأثير وسرعته، واختتم مقدماً الشكر لغرفة التجارة والصناعة بالشارقة وجميع القائمين على أمر الجائزة المرموقة، كما شكر فريق العمل الذي أشرف على المشروع الذي تكفل بانتزاع الجائزة.

وبدوره، أعرب عبد الله حسين آل علي رئيس فريق مشروع الترشيد، عن سعادته بالجائزة التي انضمت إلى سلسلة الجوائز التي حققها المجلس، موضحاً أنها محفزة لعمل المزيد من المبادرات المجتمعية في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وأشار إلى أن المجلس تفوق بمشروعه وسط مشاركة لـ 100 منشأة وكان التقييم عبر 45 مقيماً.

يذكر أن، فريق عمل الجائزة تكون من: عبد الله حسين آل علي مدير مكتب التدقيق الداخلي رئيساً، ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي نائباً، وعضوية كل من: الدكتور نواف وبدان أخصائي دراسات وبحوث والمهندسة أسماء البلوشي رئيس قسم متابعة المنشآت الرياضية، والمهندسة منى الشمسي رئيس شعبة تصميم المشاريع، وهاني القاسم أخصائي جوائز وبرامج.

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