افتتاح البطولة المدرسية الأولى لكرة القدم بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت البطولة المدرسية الأولى لكرة القدم، التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع مستشفى ميدكير الشارقة، وبمشاركة 24 مدرسة من مدارس الشارقة، و288 طالباً، بحضور علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي للرياضة المدرسية والجامعية، وتقام البطولة بدعم من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومتابعة من الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة وأمين عام الاتحاد.

ورحب علي مسري بالحاضرين، منوهاً بالتعاون المثمر والبناء بين الاتحاد وجميع قطاعات المجتمع المدني، والذي يصب بالنهاية في مصلحة الرياضة المدرسية والجامعية، وأكد أهمية الرياضة والأنشطة اللاصفية بوصفها جزءاً مهماً وفعالاً في المنظومة التعليمية، ولا تقل في أهميتها عن الجانب الأكاديمي.

من جهته، أكد الدكتور محمد فؤاد خان، ممثل مستشفى ميدكير الشارقة، أن المستشفى يهتم بالتعاون مع القطاع التعليمي بشقيه المدرسي والجامعي، لأنه القطاع الأهم في المجتمع، الذي يصنع قادة المستقبل للأمة.

بدوره، رحب إيان كامبل، مدير مدرسة مانتينا الأمريكية في الشارقة، التي استضافت الحدث، بالحضور، وتمنى لهم بطولة ناجحة، وأكد أن الأهم في هذه البطولة تلاقي الطلاب من كل المدارس والجنسيات للتعارف والتقارب وتبادل الخبرات فيما بينهم.

يذكر أنه تأهل لدور الثمانية كل من مدرسة النور الدولية، بعد أن فازت على مدرسة ابن خلدون الخاصة 6-0، وتأهلت مدرسة مانتينا الأمريكية بعد فوزها على مدرسة بيكون هاوس الدولية 2-1، بضربات الترجيح، وتأهلت مدرسة الإمارات الوطنية بعد فوزها على مدرسة خورفكان الخاصة 8-0،

وتأهلت مدرسة جيمس ميلينيوم بعد فوزها على مدرسة ريان الدولية 5-0، وتأهلت كذلك مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية بفوزها على مدرسة المواهب الدولية 6-0، وتأهلت مدرسة سنة الغد بفوزها بركلات الترجيح 2-1، على مدرسة الإمارات الخاصة.

وكذلك تأهلت مدرسة المسار الخاصة بفوزها على مدرسة فيكتوريا الإنجليزية 1-0، وكان آخر المدارس المتأهلة المدرسة الأمريكية للعلوم الإبداعية بفوزها بركلات الترجيح على مدرسة منارة الشارقة 2-1. وستقام مباريات دوري الثمانية والأربعة وتحديد المركزين الثالث والرابع والنهائي يومي 11 و12 مارس الجاري، في مدرسة سابس الدولية في الشارقة.

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