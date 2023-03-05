التصفيات النهائية لدوري الإمارات لهوكي الجليد غداً

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق غداً الاثنين مرحلة التصفيات النهائية للنسخة 13 من دوري الإمارات لهوكي الجليد بنظام الذهاب والإياب لفرق المربع الذهبي الذي يشمل كلاً من فريق «ستورمز ابوظبي» وفريق «ذيبز العين» وفريق «مايتي كملز» وفريق «وايت بيرز»، وتلتقي الفرق في مباريات حاسمة وقوية تترجم قوة المنافسة والتحدي للفوز بلقب الدوري الإماراتي الأقوى في المنطقة، وتقام في كل من صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية وفي صالة «هيلي» بمدينة العين وصالة التزلج بدبي مول.

ويلتقي ذهاباً وإياباً يوم 6-8 مارس فريقي «ذيبز العين» و«وايت بيزر»، وفي الطرف الآخر يتواجه فريق «ستورمز أبوظبي» مع «مايتي كلمز» يومي 7-9 مارس ذهاباً وإياباً كذلك، وفي حال تعادل أي من الطرفين في مجموع النقاط تقام مباراة فاصلة لتحديد الفريق المتأهل، وتقام جولتا النهائي ذهاباً وإياباً في 13 - 15 مارس ومباراة فاصلة 16 مارس في حالة التعادل في مجموع النقاط.

وكانت النسخة 13 لدوري الإمارات لهوكي الجليد قد انطلقت مع بداية شهر أكتوبر الماضي بمشاركة خمسة فرق محلية بمعدل 3 مباريات أسبوعية حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة لمحبي لعبة هوكي الجليد في الإمارات وساهمت بشكل كبير في رفع المستوى الفني للاعبين والمحافظة على اللياقة البدنية، والجدير ذكره أن دوري الإمارات لهوكي الجليد هو الأقدم في المنطقة والأول عربياً ويقام طبقاً لقوانين ولوائح الاتحاد الدولي للعبة، ويعتبر شرطاً مهماً لمشاركة منتخب الإمارات في الاستحقاقات الدولية والقارية.

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