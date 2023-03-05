«شرطة دبي» تشارك في سباق النور لدمج أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم بدبي، صباح أول من أمس، سباق جري ومشي النور، لدمج وتمكين أصحاب الهمم، بمنطقة البرشاء، بمشاركة أكثر من 4000 شخص من مختلف الجنسيات والأعمار، فيما سيتم تخصيص ريع الحدث لدعم تعليم أصحاب الهمم. أقيم السباق لمسافة 4 كيلومترات، بحضور ممثلين من فريق الروح الإيجابية بالقيادة العامة لشرطة دبي، ونادية عبد العزيز عضو مجلس إدارة جمعية النور لأصحاب الهمم، وعدد من شركاء النجاح، وأولياء أمور الطلبة من أصحاب الهمم في أجواء ترفيهية واجتماعية، ويعد السباق الذي ساهم في تنظيمه 400 متطوع من أهم فعاليات الدمج الرامية إلى دعم قضايا أصحاب الهمم وتمكينهم مجتمعياً.

من جانبه، توجه خالد الحليان رئيس مجلس إدارة جمعية النور، بالشكر والتقدير إلى شرطة دبي والدفاع المدني بدبي، على جهودهم في ترتيب مسار السباق، وتأمين الفعالية من قبل لجنة تأمين الفعاليات.

ومشاركة إدارة إسعاد المجتمع بشرطة دبي بالسيارات والدراجات، وتفاعلهم مع المشاركين بالتقاط الصور التذكارية، داعياً أصحاب الأيادي البيضاء إلى التعاون مع مركز النور من خلال توفير فرص لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، مؤكداً قدرة النور لاستيعاب 100 طالب جديد من أصحاب الهمم.

على هامش السباق، تم افتتاح فعالية يوم المرح العائلي، بحضور الدكتور محمد سليمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بوزارة التغير المناخي والبيئة، وخالد الحليان رئيس مجلس الإدارة، وعبد القادر عبيد نائب رئيس مجلس الإدارة، ونادية عبد العزيز ورام باكساني وعدنان زايدي أعضاء مجلس الإدارة.

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