الاتحاد العربي للمواي تاي يثمن دعم منصور بن زايد

المصدر: وام

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اختتم المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للمواي تاي وجمعيته العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة أعمال اجتماعاتهما بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بالتزامن مع استضافة أبوظبي لمنافسات البطولة العربية للمواي تاي، التي تختتم بالدور النهائي في وقت لاحق اليوم .

حضر الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للمواي تاي برئاسة سعادة عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي والإماراتي كل من نائبي الرئيس عبد الكريم الهلالي (المغرب)، ومحمد الزروق الشريف ( ليبيا)، ومريم القبيسي (الإمارات) نائبة رئيس الاتحاد العربي عن العنصر النسائي، ومصطفى جبار علك رئيس الاتحاد العراقي، ومحمد منار بزره رئيس الاتحاد السوري، وشاكر الشروف رئيس الاتحاد الفلسطيني إلى جانب طارق المهيري الأمين العام للاتحاد، وموسى جبر مساعد الأمين العام.

واعتمد المكتب خلال الاجتماع عدة قرارات من شأنها تطوير منظومة اللعبة وتعزيز نجاحاتها خلال الفترة القادمة وتم تشكيل لجنة نسائية تترأسها مريم القبيسي لتفعيل دور الأنشطة والمسابقات والبرامج، التي تدعم مسيرة التفوق النسائي للمواي تاي العربي.

و اعتمد المكتب أيضا تنظيم بطولات عربية لفئة الشباب والنخبة الدولية مع العمل على مواصلة تقديم البرامج التدريبية لمدربي المواي تاي والدورات التطويرية للحكام العرب، بما يساهم في تعزيز نجاحات المواي التاي بالمنطقة.

وفي الاجتماع الثاني، الذي عٌقد للجمعية العمومية الذي ترأسه سعادة عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد العربي بحضور سعادة ستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي وممثلي الدول الأعضاء، تم استعراض الخطط والبرامج والمسابقات التي ستقام خلال الفترة القادمة و تطورات ومستجدات اللعبة إلى جانب بحث سبل وآفاق تطويرها والارتقاء بمسيرتها نحو مراتب متقدمة تساهم في قيادة طموحات اللاعبين واللاعبات لتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب على صعيد المشاركات كافة في جميع الاستحقاقات الرسمية.

وتمت الموافقة على مقررات وتوصيات اجتماع المكتب التنفيذي ودورها في تحقيق الإضافة المهمة لمسيرة المواي تاي العربي إلى جانب تسمية سعد السفياني مستشارا للاتحاد.

وفي ختام الاجتماع، أشادت الجمعية العمومية للاتحاد بالدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لمسيرة تقدمها والارتقاء بها عالميا بعد أن أصبحت الإمارات الوجهة الأولى للمواي تاي في الشرق الأوسط والمركز المفضل لنخبة أبطال العالم.

فيما تضمن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي كلمة لسعادة عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الذي رحب بجميع الأعضاء لحضور منافسات البطولة العربية ونوه بدور الاتحاد القاري في تطبيق البرامج المتقدمة والمبادرات الهامة للاتحادات الوطنية للارتقاء بمسيرة اللعبة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكات وأطر التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية من خلال العمل المشترك الذي يسهم في توحيد الأهداف الداعمة لتفوق وتنمية المواي تاي ولاعبيها في جميع البطولات وبالمحافل كافة.

وشهد الاجتماع كلمة للدكتور ساكشي تابسوان رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي أشاد فيها بالشراكة مع الاتحاد الآسيوي ودوره الفاعل والنقلة النوعية التي أحدثها خلال الفترة الزمنية القياسية، متقدما بالشكر لدولة الإمارات ودعمها المستمر للمواي تاي التي تحقق نجاحات كبيرة في ظل هذه الرعاية المهمة.

واستعرض الاجتماع الشراكة بين الاتحادين الدولي والآسيوي وشهد الاستماع إلى تقارير الأمين العام للاتحاد الدولي، والمستجدات التنظيمية لبطولات 2023 من بينها بطولة العالم للكبار ودورة كومبات العالمية وبطولة العالم للشباب ودورة الألعاب الآسيوية الداخلية للفنون القتالية وسلسلة بطولات (ام 30 العالمية).

وفي ختام الاجتماع، توجه النيادي بالشكر للاتحاد الدولي لمشاركته المهمة والتعرف على مسار البرامج وخطط سير العمل دوليا إلى جانب الاطلاع على البطولات العالمية التي تقام خلال المرحلة القادمة، متمنيا التوفيق للاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية خلال مشاركاتها في بطولات العالم.

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