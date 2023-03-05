ختام ناجح لـ «أبوظبي الدولية للترايثلون» 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2023 التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، برعاية ضمان، فعالياتها محققة نجاحاً كبيراً، حيث سجل الحدث العالمي في يومه الثاني المخصص لسباقات الفئات العمرية حضوراً واسعاً من مختلف فئات وشرائح المجتمع.

واستقبلت حلبة مرسى ياس هواة أنشطة رياضة الترايثلون ومختلف مستويات اللياقة البدنية الذين توافدوا إلى حلبة سباقات الفورمولا1 لاختبار قدراتهم على مسارات سباقات الترايثلون التي احتضنت سباقات فئة النخبة أمس.

1000 مشارك

وشهدت سباقات الفئات العمرية حضور ما يزيد على 1000 مشارك من 74 جنسية على مدار عطلة الأسبوع، فيما شهدت قرية الفعاليات حضور أعداد كبيرة من الضيوف من أصدقاء وأفراد عائلات المشاركين الذين قدموا لتشجيع المتسابقين والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في القرية.

وفتحت سباقات الفئات العمرية في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون باب المشاركة أمام جميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار والقدرات، من المبتدئين الذين يشاركون في هذا النوع من السباقات للمرة الأولى، ووصولاً إلى المتسابقين الخبيرين بها، ويتيح الحدث العالمي لمتسابقي الفئات العمرية فرصة التأهل إلى نهائيات بطولات الترايثلون العالمية التي تقام في إسبانيا في شهر يونيو.

من جانبه، قال محمد أحمد الرميثي مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي: «يؤكد الحضور الكبير لسباقات الفئات العمرية التي تقام على هامش فعاليات بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون على الشعبية الكبيرة التي باتت تتمتع بها رياضة الترايثلون، فقد رسخ الحدث مكانته الرائدة باعتباره وجهة لنخبة رياضيي الترايثلون من جميع أنحاء العالم».

رسالة

وأضاف الرميثي: «تتجسد رسالتنا في مجلس أبوظبي الرياضي بتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، وتعزز الفعاليات الرياضية الكبرى مثل بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون هذه الرسالة. ونأمل أن يكون الحدث في هذا العام قد أثار شغف المزيد من الكبار والصغار بهذه الرياضة وشجعهم على تجربتها والمشاركة في أحداث الترايثلون المستقبلية».

وقال حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «نفخر برعايتنا لنهائيات بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون واستقطاب الرياضات عالمية المستوى إلى أبوظبي بما يساهم في ترسيخ سمعة الإمارة وتعزيز مكانتها كمركز رائد للتميز الرياضي على مستوى المنطقة».

وأضاف: «سعدنا بمستويات المشاركة الاستثنائية، إذ تعد بطولة الترايثلون واحدة من مبادرات ضمان العديدة لتحفيز أفراد المجتمع لتبني نمط حياة أكثر نشاطاً بما يساهم بالارتقاء بمستويات صحتهم ولياقتهم البدنية وجودة حياتهم، متمنين لجميع المشاركين التوفيق في خوض هذا التحدي».

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