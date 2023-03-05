الملا والمرزوقي بطلا الاستعراض الحر في معرض القوارب

المصدر: دبي - البيان

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واصل بطلنا العالمي راشد علي صالح الملا عزفه المنفرد في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2023 محلقاً بدراجته المائية في صدارة الترتيب العام لفئة الاستعراضات الحرة وبالعلامة الكاملة من 5 جولات بعدما أضاف 25 نقطة جديدة أول من أمس، وكان عشاق رياضة الدراجات المائية على موعد ساخن ومثير ضمن روزنامة فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2022 ــــــــ 2023، أقيم على هامش معرض دبي العالمي للقوارب في واجهة دبي هاربور.

منافسات

وحظيت المنافسات بمتابعة سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومستشار معرض دبي العالمي للقوارب 2023 ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية.

وتألق الملا في فقرته التي قدم فيها الجديد من الحركات المثيرة في ترويض الدراجة المائية، وتفوق على باقي المشاركين في فئة الاستعراض الحر حيث حصل بطلنا عبدالجليل علي العوضي على المركز الثاني، وحل بطلنا محمد الهاملي في المركز الثالث.

هايدروفلاي

وفي مسابقة فئة هايدروفلاي التي جرت ضمن منافسات سباق دبي للدراجات المائية كانت الغلبة والتفوق من نصيب بطلنا ماجد حبيب المرزوقي، كما أظهرت منافسات الاستعراض الحر مواهب شابة برزت في هذه الرياضة المثيرة مؤخراً مثل الشقيقين محمد وسعيد حشر بن صبيح الفلاسي واللذين احتلا المركز الثاني والرابع في المسابقة بينما نال بطلنا محمد خالد الفلاسي المركز الثالث. وعبر بطلنا العالمي راشد علي صالح الملا بطل فئة الاستعراض الحر عن شكره وتقديره نيابة عن زملائه المشاركين لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على جهوده المثمرة وإتاحة الفرصة لهم كمتسابقين لإظهار وإبراز مهاراتهم أمام زوار وجمهور معرض دبي العالمي للقوارب وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

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