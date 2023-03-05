ميرزا يسلم المنصوري «أمانة» عمرها 12 سنة

المصدر: دبي - البيان

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توج دراج منتخبنا الوطني يوسف ميرزا، رفيق دربه أحمد المنصوري بلقب كأس بطولة الدولة للدراجات، وذلك بعد أن احتكرها يوسف ميرزا على مدار 12 سنة على التوالي من عام 2010 وحتى عام 2022، وذلك في السباق الذي أقيم اليوم لمسافة 80 كم في مدينة كلباء وبمشاركة وصلت إلى 70 متسابقاً من أندية وفرق الهواة.

وجاء في المركز الثاني خلال السباق والبطولة عبد الرحمن سالم من فريق شباب الأهلي، بينما حل الدراج علي الحساني في المركز الثالث من نادي شباب الأهلي، وفي سباق تحت 23 سنة فاز حمدان أحمد بالمركز الأول من شباب الأهلي.

وفي ترتيب الهواة سيطر فريق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة، وتوج الفائزين خليفة بن عمير بتتويج رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، كما أصر بن عمير على أن يقوم يوسف ميرزا بتكريم أحمد المنصوري كونه كان بطل السباق على مدار 12 عاماً.

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